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हिंदी न्यूज़बिजनेसIndiGo News: इन 6 रूट्स पर 3 महीने तक बंद रहेंगी इंडिगो की उड़ानें, सफर से पहले देख लें लिस्ट

IndiGo News: इन 6 रूट्स पर 3 महीने तक बंद रहेंगी इंडिगो की उड़ानें, सफर से पहले देख लें लिस्ट

IndiGo News: देश की सबसे ज्यादा चलने वाली एयरलाइंस Indigo के 6 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स बंद कर दिया गए हैं. ये फैसला अस्थायी रूप से अगले तीन महीनों के लिए लिया गया है.

By : वरुण भसीन | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Jun 2026 08:48 PM (IST)
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IndiGo News: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने अपने कुछ अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है. कंपनी ने बताया कि यात्रियों की मांग में संभावित कमी और बढ़ती ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

इन रूट्स की उड़ानें रहेंगी रद्द
एयरलाइन के मुताबिक, लंकावी (Langkawi), कराबी (Krabi), हो ची मिन सिटी (Ho Chi Minh City), हॉन्ग कॉन्ग (Hong Kong), शंघाई (Shanghai) और सीम रीप (Siem Reap) के लिए संचालित होने वाली उड़ानें रद्द रहने वाली हैं. ये उड़ानें 1 जुलाई या 3 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए निलंबित रहेंगी. इस दौरान इन रूट्स पर कोई नियमित उड़ान सेवा उपलब्ध नहीं होगी.

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क्या बोला IndiGo प्रशासन?
इस मामले पर IndiGo की तरफ से बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाली तिमाही में इन रूट्स के लिए यात्रियों की मांग अपेक्षा से कम रहने की संभावना है. इतना ही नहीं ईंधन, एयरपोर्ट शुल्क और अन्य परिचालन खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है. हालांकि, एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला अस्थायी है और मांग में सुधार होने पर इन रूट्स पर सेवाएं दोबारा शुरू की जा सकती हैं.

कंपनी फिलहाल हर हफ्ते 1800 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर रही है और अन्य प्रमुख विदेशी रूट्स पर उसकी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. ऐसे में इस फैसले का एयरलाइन के कुल अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर सीमित असर पड़ने की उम्मीद है.

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यात्रियों के लिए मैसेज
तो वहीं IndiGo ने यात्रियों के लिए कहा है कि जिन भी यात्रियों ने इन रूट्स पर पहले से टिकट बुक कर रखी है, उन्हें सीधे सूचित किया जाएगा. प्रभावित यात्रियों को एयरलाइन की नीतियों के अनुसार री-शेड्यूलिंग या रिफंड की सुविधा दी जाएगी. यदि आप इन रूट्स पर आने वाले समय में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान रहें, पहले जांच लें उसके बाद ही यात्रा करने का फैसला करें.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 04 Jun 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Aviation News Indigo International Flights IndiGo News
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