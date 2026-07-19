Gold- Silver Price Today: आज रविवार को महंगा हुआ सोना, जानें चांदी के क्या हैं हालात, यहां है शहरवार रेट लिस्ट
Gold- Silver Price Today 19 July 2026: आज सोना थोड़ा महंगा हुआ है. रेट में कितना बदलाव आया है, ये आप यहां से जान सकते हैं. साथ ही यहां चांदी का रेट लिस्ट भी देख सकते हैं.
Gold- Silver Price Today 19 July 2026: अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ताजा रेट जरूर जान लें. 19 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में कल के मुकाबले हल्की तेजी दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं. ऐसे में निवेश या ज्वेलरी खरीदने से पहले अपने शहर के लेटेस्ट रेट और कीमतों में हुए बदलाव की जानकारी लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यहां से आप सोना और चांदी का भाव देख सकते हैं.
आज क्या है सोने का भाव?
- 24 कैरेट सोना- करीब 1,43,440 रुपए प्रति 10 ग्राम
- 22 कैरेट सोना- करीब 1,31,450 रुपए प्रति 10 ग्राम
- 18 कैरेट सोना- करीब 1,07,620 रुपए प्रति 10 ग्राम
आज गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा महंगा या मिलेगा राहत? जानिए 19 जुलाई का ताजा एलपीजी रेट
आज चांदी कितने की मिल रही है?
आज 999 प्योरिटी वाली चांदी का भाव लगभग 1,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बना हुआ है. हालांकि, अलग-अलग शहरों और स्थानीय टैक्स के कारण इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है.
कल के मुकाबले आज क्या बदला?
आज 19 जुलाई को जारी रेट के अनुसार सोने की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना करीब 200 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर लगभग 1,43,440 रुपए पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना भी करीब 200 रुपए चढ़कर 1,31,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया. वहीं, चांदी की कीमत में आज कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और ये लगभग 1,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास स्थिर बनी हुई है. सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजार में सोने की मांग और डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिल रही है.
19 जुलाई को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव
सोना खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान
सोना हमेशा BIS हॉलमार्क वाला ही खरीदें और खरीदारी के बाद पक्का बिल जरूर लें. हमेशा 22 कैरेट और 24 कैरेट के रेट की तुलना करें. मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी पहले ही ले लें और निवेश के लिए गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन के बारे में बता करें.