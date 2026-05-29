Rules Change from 1st June: मई का महीना खत्म होने में अब बस तीन ही दिन बचे हैं. अब अगला महीना जून का है. हर महीने की तरह इस महीने भी कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जिनका आपकी जेब से लेकर जिंदगी पर असर पड़ने की उम्मीद है. इन बदलावों में LPG सिलेंडर की कीमतें, PAN और UPI से जुड़े नियमों व ATM ट्रांजैक्शन फीस में कटौती शामिल हैं. आइए 1 जून से होने वाले कुछ ऐसे ही बदलावों पर एक नजर डालते हैं:-

LPG सिलेंडर के दाम

देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा करती है. हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए 1 जून को कमर्शियल और घरेलूइ गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी किए जाएंगे.

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PAN Card को लेकर नियम

सरकार ने PAN कार्ड दिखाने के नियमों में बदलाव किया है. अच्छी खबर यह है कि अब आपको एक ही दिन में 50000 से ज्यादा कैश जमा करने के लिए PAN कार्ड की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह अब आपको अपना PAN तभी बताना होगा, जब एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सभी बैंक अकाउंट्स को मिलाकर टोटल कैश डिपॉजिट या विदड्रॉल 10 लाख से ज्यादा हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉपर्टी से जुड़े डील में नियमों में सख्ती लाई गई है.

20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए आपको PAN की जरूरत होगी. पहले यह सीमा 10 लाख थी और अगर सौदा 45 लाख से ज्यादा का हो, तो PAN दिखाना सख्ती से अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही, अगर आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो अब इसकी निगरानी की जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी. अगर आपके पास PAN कार्ड नहीं है, तो पुराना 'Form 60' अब मान्य नहीं है. इसकी जगह आपको अब नया 'Form 97' इस्तेमाल करना होगा.

कई ट्रेनें होंगी कैंसिल

भारतीय रेलवे जून में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ट्रैक अपग्रेड का काम शुरू करने जा रहा है. इसके चलते ट्रेन सेवाओं में बड़े पैमाने पर रुकावटें आएंगी. अनुमान है कि लगभग 77 ट्रेनें रद्द की जाएंगी. वहीं, कई अन्य ट्रेनों के रूट और टाइम-टेबल में बदलाव किया जा सकता है. इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा, जिनमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों का टाइम-टेबल और उनकी मौजूदा स्थिति (operational status) जरूर देख लें.

बैंकिंग नियम और ATM चार्जेस

हाल ही में कई बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन पॉलिसी और कैश निकालने की लिमिट में बदलाव किया है. जून से कुछ और बदलाव भी किए जा सकते हैं. HDFC बैंक ने हाल ही में UPI ATM से कैश निकालने की सुविधा को अपनी फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल किया है. पंजाब नेशनल बैंक ने भी कुछ चुनिंदा डेबिट कार्ड पर रोजाना कैश निकालने की लिमिट कम कर दी है.

बैंक, लिक्विडिटी की स्थिति और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों के आधार पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों की भी समीक्षा कर सकते हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ATM चार्ज, कैश निकालने की लिमिट और डिपॉजिट दरों से जुड़ी बैंक की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें.

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सोलर पैनल पर नया नियम

'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) से जुड़े नए नियम 1 जून से लागू होने वाले हैं. इस बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, सरकारी सहायता वाले प्रोजेक्ट, नेट-मीटरिंग इंस्टॉलेशन और सब्सिडी से जुड़े कई कार्यक्रमों में इस्तेमाल के लिए सिर्फ ALMM लिस्ट-I और लिस्ट-II में शामिल सोलर मॉड्यूल और सेल ही योग्य होंगे. सरकार ने संकेत दिया है कि 1 जून के बाद ALMM लिस्ट-II की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई आम छूट नहीं दी जाएगी, हालांकि कुछ खास मामलों में राहत देने पर विचार किया जा सकता है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि इस कदम से कम समय के लिए सोलर पैनल की कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता और क्वालिटी के स्टैंडर्ड भी मजबूत होंगे.