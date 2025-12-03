इन कामों के लिए कभी न लें पर्सनल लोन, वरना बिगड़ सकती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसइन कामों के लिए कभी न लें पर्सनल लोन, वरना बिगड़ सकती है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ

लोगों की बदलती आर्थिक जरूरतों के कारण आज पर्सनल लोन लेने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि, इन कामों के लिए पर्सनल लोन लेना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर सकता हैं....

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 07:11 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Personal Loan Mistakes: लोगों की बदलती आर्थिक जरूरतों के कारण आज पर्सनल लोन लेने का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. मिनिमम डॉक्यूमेंट्स, बिना कुछ गिरवी रखे बस कुछ ही मिनटों में पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं.

पर्सनल लोन बहुत आसानी से मिल जाता है. यहीं कारण है कि, बहुत से लोग समझदारी से पर्सनल लोन लेने का चुनाव नहीं करते हैं. बिना किसी ठोस वजह या जरूरत के लिए, लिया गया पर्सनल लोन आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता हैं. आइए जानते हैं, किन कामों के लिए पर्सनल लोन लेना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब कर सकता हैं....

1. ट्रैवल या लग्जरी छुट्टियों के लिए 

घूमना और नई जगहों पर जाना हर लिहाज से बहुत सही माना जाता है. इसके कई लाभ भी मिलते हैं, पर पर्सनल लोन लेकर लग्जरी छुट्टियों पर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता हैं. छुट्टियां तो खत्म हो जाती है पर लोन की ईएमआई लंबे समय तक चलती रहती है. ट्रैवल के लिए सेविंग करना एक सेफ विकल्प है. 

2. शादी और दूसरे बड़े आयोजन के लिए 

भारतीय शादियों में लोग जमकर खर्च करते हैं. सोशल मीडिया के दौर में बहुत से लोग एक बड़ी और आलिशान शादी करने की चाहत रखते हैं. जिसके लिए पर्सनल लोन का भी सहारा लिया जाता है. हालांकि, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, शादी केवल 1 दिन का इंवेट है.

जिसके लिए आप सालों तक ईएमआई भरते हैं. शादी में होने वाले इस तनाव से बचने के लिए अपनी बजट के अनुसार ही शादी की प्लानिंग करनी चाहिए. साथ ही पर्सनल लोन लेने से बचना चाहिए.  

3. लग्जरी या गैर-जरूरी चीजों को खरीदने के लिए 

जब हम पर्सनल लोन लेकर महंगी गाड़ियां, लग्जरी आइटम, कपड़े, जूते, मोबाइल, अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और महंगी फर्नीचर इत्यादि जैसी चीजें खरीदते हैं तो, इसका प्रभाव हमारे आर्थिक स्थिति पर होता है. इन चीजों की कीमतें समय के साथ कम होती जाती है.

वहीं, आपको हर महीने लोन की राशि का भुगतान करना पड़ता हैं. ऐसी कोई भी चीजें जो आपकी जरूरत की नहीं हैं, आपको कुछ पल की खुशी तो देती हैं पर लंबे समय तक ईएमआई के जाल में फंसा सकती है.    

Published at : 03 Dec 2025 07:07 AM (IST)
