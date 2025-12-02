Swiggy: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) का रूट पकड़ेगी. स्विगी अगले हफ्ते तक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 10,000 करोड़ रुपये (1.1 बिलियन डॉलर) जुटाने वाली है.

नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक सूत्र ने बताया कि कंपनी ने शेयर सेल को मैनेज करने के लिए तीन बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है – सिटीग्रुप इंक. और जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी की इंडियन यूनिट्स और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी. बोर्ड ने भी 7 नवंबर को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्लान को मंजूरी दी थी, जिस पर शेयरहोल्डर और रेगुलेटरी अप्रूवल का मिलना अभी बाकी है. डील का समय और साइज अभी भी बदल सकता है.

दूसरी तिमाही में कंपनी को घाटा

कारोबारी साल 2025 की सितंबर तिमाही में स्विगी को 1092 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो एक साल पहले हुए 626 करोड़ रुपये के घाटे से कहीं ज्यादा थी. हालांकि, इस दौरान कंपनी का ऑपरेश्नल रेवेन्यू पिछले साल की समान तिमाही के 3601 करोड़ रुपये से बढ़कर 5561 करोड़ रुपयेतक पहुंच गया था. सितंबर के महीने में ही स्विगी ने बाइक-टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी. यह सौदा करीब 2400 करोड़ रुपये में हुआ.

रैपिडो में बेच दिया अपना हिस्सा

तीन साल पहले अप्रैल 2022 में करीब 1000 करोड़ रुपये रैपिडो में 12 परसेंट हिस्सेदारी खरीदी थी. पिछले महीने नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा था कि लगभग 7,000 करोड़ रुपये नकद से स्विगी की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिली है. इसमें रैपिडो में बेची गई हिस्सेदारी से मिली रकम भी शामिल है. कंपनी अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये तक जुटाने का प्लान बना रही है.

Zomato की राह चला स्विगी

जोमैटो (Zomato) ने भी पिछले साल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 8500 करोड़ रुपए का फंड जुटाया था. कंपनी ने इसके पीछे वजह अपने पास कैश रिजर्व बढ़ाने को बताया था. अब स्विगी भी इस राह पर चलने के लिए तैयार है. ऐसे में बताया जा रहा है कि इससे दोनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है.

ये भी पढ़ें:

LIC ने बढ़ाई अडानी की ACC में हिस्सेदारी, आखिर क्या है सरकार का कहना? जानें पूरा मामला