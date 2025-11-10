पेटीएम ने लॉन्च किया नया ऐप, एआई फीचर के साथ मिलेगा पर्सनल एक्सपीरियंस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Paytm New App 2025: छोटे और मझोले उद्योगों को सेवा देने वाली भुगतान कंपनी पेटीएम (वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड) ने अपने प्रमुख ऐप का पूरी तरह से नया संस्करण पेश किया है. इसमें उपयोगकर्ताओं के लिए रोजमर्रा के लेन-देन को सुव्यवस्थित और व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार बनाने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित सुविधाओं को जोड़ा गया है.

इसमें 15 से ज्यादा नए फीचर के साथ एक साफ यूजर इंटरफेस पेश किया गया है, जो 12 देशों के प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) सहित देश भर के ग्राहकों के लिए भुगतान को तेज और बेहतर बनाता है.

एआई आधारित है नए फीचर

यह नया ऐप एआई पर आधारित है, जिससे यह खर्च करने के रुझान को समझ सकता है, लेनदेन को स्वचालित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और व्यक्तिगत जानकारी दे सकता है. पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा ने कहा, ‘‘हमने नए पेटीएम ऐप को एक बेहतर डिजाइन, नए एआई-आधारित अनुभव और नवोन्मेषण के साथ पेश किया है जो इसे सर्वश्रेष्ठ भुगतान ऐप बनाता है.

इसके साथ, हम भुगतान में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां ऐप आपके खर्च को समझता है, उसे स्वचालित रूप से व्यवस्थित करता है. उन्होंने कहा, ‘‘हम हर भुगतान पर ‘गोल्ड कॉइन’ भी दे रहे हैं, जिन्हें असली डिजिटल सोने में भुनाया जा सकता है, ताकि हर पेटीएम भुगतान एक सुनहरा भुगतान बन जाए.’’

रिमाइंडर्स फीचर की शुरुआत

Reminders फीचर के तहत आपको अपने विभिन्न पेमेंट की जानकारी समय से पहले अलर्ट के माध्यम से भेजती है. ताकि कोई भी पेमेंट मिस न हो. रिमाइंडर्स फीचर आपके रेगुलर खर्चों जैसे ट्यूशन फीस, घर का किराया इत्यादि की पहचान कर लेता है और यह आपको रिमाइंडर भेजता है. जिससे आपको समय रहते इसकी जानकारी हो जाती हैं और आप कोई पेमेंट मिस नहीं करते हैं.

