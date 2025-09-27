भारत की इस डिफेंस कंपनी को मिला इजरायल से करोड़ों का ऑर्डर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

Paras Defence Share: भारत की पारस डिफेंस एंज स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी (PARAS) को इज़राइल की एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स लिमिटेड से लगभग 34 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है. कंपनी को इलेक्ट्रो- ऑप्टिक्स की सप्लाई के लिए यह ऑर्डर मिला है. जानकारी मिली है कि कंपनी इस ऑर्डर को फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच पूरा करनी की योजना बना रही है.

एक ओर जहां ट्रंप के टैरिफ, H-1 वीजा और फॉर्मा कंपनियों पर लगाए गए टैरिफ के कारण भारतीय शेयर बाजार में हलचल है, वहीं शुक्रवार को इस अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर से कंपनी के शेयरों में एक प्रतिशत से अधिक की उछाल देखी गई. सोमवार, 29 सितंबर को भी इसके शेयर फोकस में रह सकते हैं.

ऑर्डर मिलने से कंपनी के शेयरों में आया है उछाल

पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज कंपनी का मार्केट कैप 55.96 बिलियन का है. शुक्रवार को कंपनी के कुल 6178 शेयरों की खरीद बिक्री हुई, जिससे कुल 43.92 लाख रुपये का कारोबार हुआ. हालांकि, 7 अप्रैल 2025 को कंपनी के शेयर अपने 52 सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था और शेयर की कीमत 401 रुपये हो गई थी. साथ ही कंपनी के शेयर अपने हाई लेवल पर 19 मई को पहुंची थी. इस दौरान इसकी क्लोजिंग 971.80 रुपए पर हुई थी.

क्या करती है कंपनी?

कंपनी डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर में एक्टिव है, जो प्रोडक्ट डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक का काम संभालती है. अगस्त 2025 में कंपनी को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से 45 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था. कंपनी इसके लिए सिंग्नल, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और मल्टी सेंसर फ्यूजन सिस्टम्स सप्लाई करने वाली हैं.

कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी, नेवल सिस्टम, डिफेंस व्हीकल्स और डिफेंस मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर काम करती है. उनके लिए कम्युनिकेशन, सेंसर कंप्यूटिंग और कंट्रोल सिस्टम बनाती है, जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है. कंपनी को पिछले कुछ दिनों से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिससे इसके शेयर की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है.

