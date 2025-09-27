SBI, HDFC या Bank of Baroda, FD पर कौन सा बैंक दे रहा दमदार रिटर्न? फटाफट चेक करें इंटरेस्ट रेट

Fixed Deposit Interest Rate: फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) हमेशा से ही भारतीय निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक रहा हैं और अभी ऐसे समय में जब भारतीय शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, एफडी एक निश्चित और रिस्क फ्री रिटर्न का बेहतर साधन साबित हो सकता है. भारतीय निवेशक आज भी फिक्स डिपोजिट पर अपना भरोसा जताते है और बैंक भी समय- समय पर ब्याज दरों में बदलाव करके निवेशकों को बेहतर रिटर्न कमाने का मौका देते रहते है.

अभी देश के बड़े बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी पर अपने ग्राहकों को अच्छी ब्याज दरें उपलब्ध करवा रही हैं. अगर आप भी एक सेफ निवेश विकल्प के बारे में सोच रहे है तो आप इन 5 बैंकों में एफडी करवा सकते है. साथ ही आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठा सकते हैं.

एफडी पर बैंक की ब्याज दरें

SBI Fixed Deposit Interest Rate: एसबीआई एफडी ब्याज दरों की बात करें तो बैंक आम नागरिकों के लिए 3.05% से 6.60%, सीनियर सिटीजन के लिए 3.55% से 7.10%, सबसे हाई दर 6.60% (आम नागरिक) और 7.10% (सीनियर सिटीजन), 444 दिन की अमृत वृष्टि स्पेशल एफडी पर अपने ग्राहकों को दे रही है.

Panjab National Bank Fixed Deposit Interest Rate: पंजाब नेशनल बैंक ने आम नागरिकों के लिए 3% से 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.50% से 7.10% की ब्यााज दरें तय की हैं. वहीं 390 दिनों की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.6% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10 प्रतिशत की एफडी ब्याज मुहैया करवा रही है.

ICICI Bank Fixed Deposit Interest Rate: आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप अपनी एफडी करवाते है तो आपकी जमा राशि पर 2.75 प्रतिशत से 6.60 प्रतिशत का ब्याज पा सकते है, वहीं सीनियर सिटीजन को 3.25 प्रतिशत से 7.1% प्रतिशत. 2 साल 1 दिन से 10 साल के समय के लिए अगर आप एफडी करते है तो सामान्य नागरिकों को 6.6 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.1 प्रतिशत का ब्याज दर दे रही है.

Bank of Baroda Fixed Deposit Interest Rate: बैंक ऑफ बड़ौदा 444 दिनों की एफडी करने पर सामान्य नागरिकों को 6.6 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10 प्रतिशत ब्याज दरें देता है. वहीं आम लोगों को 3.50 प्रतिशत से 6.60 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों को 4% से 7.10% की ब्याज दरें उपलब्ध करवा रहा है.

HDFC Bank Fixed Deposit Interest Rate: एचडीएफसी बैंक भी अपने ग्राहकों को आकर्षक एफडी ब्याज दरें दे रहा है. यह प्राइवेट सेक्टर बैंक सामान्य नागरिकों के लिए 2.75 प्रतिशत से 6.60 प्रतिशत तक की ब्याज दरें दे रहा है, तो वहीं वरिष्ठ नागरिक एफडी पर 3.25 प्रतिशत से 7.10 प्रतिशत तक की ब्याज पा सकते हैं. एचडीएफसी बैंक 18 महीने से लेकर 21 महीने की कम समय के एफडी पर सामान्य नागरिकों को 6.6 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों 7.10 प्रतिशत दे रहा हैं.

बैंक में एफडी करना है बहुत आसान

किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में एफडी अकाउंट खोलना बहुत आसान है. आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर एफडी अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर घर पर ही रहकर नेट बैंकिंग/मोबाइल ऐप के जरिए ही एफडी चालू करवा सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपके पास संबंधित बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए. अगर आपका सेविंग अकाउंट पहले से बैंक में है तो आप राशि, अवधि और व्यक्ति का नाम फॉर्म में भरकर अपना एफडी शुरू कर सकते है.

(ब्याज का स्रोत: बैंकों की वेबसाइट, 25 सितंबर 2025 तक)

