34 साल की वफादारी और सुबह 6 बजे का 'Exit' ईमेल, ओरेकल कर्मचारी का भावुक पोस्ट वायरल
Oracle Job Cuts Controversy: Oracle में 30,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद विवाद बढ़ गया है. एक कर्मचारी की LinkedIn पोस्ट ने कंपनी के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए है.
- Oracle ने 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है।
- भारतीय कर्मचारियों पर छंटनी का असर सबसे ज्यादा पड़ा।
- एक महिला कर्मचारी की पोस्ट से छंटनी पर सवाल उठे।
- कंपनी के मजबूत कारोबार के बीच हुई छंटनी।
Oracle layoffs Viral Post: दुनिया की जानी-मानी टेक कंपनी Oracle में हाल ही में हुई छंटनी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. महिला कर्मचारी ने LinkedIn पर अपने अनुभव शेयर किए हैं. जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया है. इस पोस्ट से कंपनी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं.
कंपनी ने दुनियाभर में करीब 30,000 कर्मचारियों की छंटनी की है. यह असर अमेरिका, भारत, कनाडा और लैटिन अमेरिका जैसे कई देशों में देखा गया है. आइए जानते हैं, इस बारे में.
30 हजार कर्मचारियों की छंटनी से मचा हड़कंप
टेक कंपनी Oracle में बड़े स्तर पर छंटनी की खबर सामने आई है. जिसमें दुनियाभर में करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया हैं. मिली जानकारी के अनुसार, इस छंटनी का बड़ा असर भारतीय कर्मचारियों पर भी पड़ा है. कुल निकाले गए कर्मचारियों में भारतीयों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से ज्यादा बताई जा रही है.
महिला कर्मचारी की पोस्ट से छंटनी पर उठे सवाल
- एक महिला कर्मचारी की पोस्ट के बाद Oracle में हुई छंटनी फिर चर्चा में आ गई है. LinkedIn पर शेयर की गई इस पोस्ट में बताया गया कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. कर्मचारियों को सुबह करीब 6 बजे ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी गई थी.
- यह पोस्ट Nina Lewis ने शेयर की, जो करीब 33 साल तक कंपनी में सिक्योरिटी अलर्ट मैनेजर के पद पर काम कर चुकी हैं. उन्होंने दावा किया कि छंटनी किसी एल्गोरिदम के आधार पर की गई. जिसमें खास तौर पर मिड-लेवल मैनेजर और सीनियर कर्मचारियों को निशाना बनाया गया. उनकी यह पोस्ट वायरल हो गई और कई अन्य प्रभावित कर्मचारियों ने भी अपनी बात खुलकर सामने रखी.
पोस्ट के बाद सामने आई अलग-अलग प्रतिक्रियाएं
Nina Lewis की पोस्ट सामने आने के बाद LinkedIn पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स ने उनके साथ सहानुभूति जताई और इस स्थिति को काफी मुश्किल भरा बताया. वहीं, कुछ लोगों ने कंपनी के इस तरीके पर सवाल भी उठाए. कुल मिलाकर यह पोस्ट कई लोगों के अनुभव से जुड़ गई. जिससे इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होने लगी है.
ग्रोथ के बीच कंपनी ने की छंटनी
दिलचस्प बात यह है कि Oracle ने ऐसे समय में कर्मचारियों की कटौती की हैं, जब उसका कारोबार मजबूत बना हुआ है. कंपनी की कमाई में सालाना करीब 22 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. खासकर क्लाउड से जुड़े बिजनेस में तेज उछाल देखने को मिला है.
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Source: IOCL