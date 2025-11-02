हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हर शेयर पर 130 रुपये कमाने का मौका, क्या आपका भी इस कंपनी में लगा है पैसा? जानें रिकॉर्ड डेट

Dividend Stock: ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के निवेशकों के लिए गुड न्यूज है. कंपनी अपने योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 130 रुपये डिविडेंड देने का फैसला लिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 02 Nov 2025 01:46 PM (IST)
Dividend Stock: शेयर बाजार में निवेशकों को मुनाफा सिर्फ शेयरों की कीमत बढ़ने से ही नहीं होता है, बल्कि कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले डिविडेंड से भी अच्छी-खासी कमाईहो जाती है. डिविडेंड देने वाले शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए एक और सुनहरा मौका है. दरअसल, ओरेकल कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड (OFSS) ने कारोबारी साल 2025-26 के लिए 130 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है. यह डिविडेंड 5 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 2,600 परसेंट के बराबर है.

जानें कब है रिकॉर्ड डेट? 

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड को मंजूरी दे दी है. इसके लिए सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. यानी कि इस दिन तक जिन निवेशकों का नाम कंपनी के ऑर्डर बुक में रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा. डिविडेंड पर कंपनी इस बार लगभग 819.66 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है.

डिविडेंड का भुगतान शनिवार, 15 नवंबर, 2025 को या उससे पहले कर दिया जाएगा. एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने कहा, "बोर्ड ने फैसला लिया है कि अंतरिम लाभांश का भुगतान शनिवार, 15 नवंबर, 2025 को या उससे पहले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को कारोबार की समाप्ति पर कंपनी की मेंबर्स लिस्ट में दर्ज होगा."

डिविडेंड देती रहती है कंपनी 

ओरेकल एक ऐसी कंपनी है, जिसने समय-समय पर अपने निवेशकों को डिविडेंड से मुनाफा कमाने का मौका दिया है. इस साल मई में कंपनी ने हर शेयर पर 265 रुपये का डिविडेंड दिया है. उससे पहले 2024 में हर शेयर पर 240 रुपये का डिविडेंड दिया था. आपको बता दें कि डिविडेंड से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है. अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड देती है, तो उस पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है. कंपनियां डिविडेंड देते वक्त 10 परसेंट TDS काटकर ही भुगतान करती है. पैन कार्ड न होने की स्थिति में 20 परसेंट डिविडेंड कटता है. 

सितंबर तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस

कारोबारी साल 2026 की दूसरी तिमाही में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज ने साल-दर-साल के आधार पर 7 परसेंट की बढ़त के साथ 1,789 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया. इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 5 परसेंट घटकर 546 करोड़ रुपये रह गया. कंपनी का प्रोडक्ट बिजनेस रेवेन्यू 7 परसेंट बढ़कर 1,623 करोड़ रुपये हो गया. सर्विस बिजनेस रेवेन्यू भी 6 परसेंट बढ़कर 166 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 02 Nov 2025 01:46 PM (IST)
