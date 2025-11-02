जेब में रखो कैश! आ रहा है एक और धाकड़ IPO, कल होगा प्राइस बैंड का ऐलान

Pine Labs IPO: फिनटेक यूनिकॉर्न पाइन लैब्स (Pine Labs) 7 नवंबर को अपना आईपीओ लेकर आ रही है. कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 2,080 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. इसके अलावा, ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत 8.23 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. इस तरह से इश्यू का साइज लगभग 3,500 करोड़ रुपये हो जाएगा. इश्यू की क्लोजिंग 11 नंवबर को होगी. एंकर निवेशक 6 नवंबर को बोली लगा सकेंगे.

अपने देश में Paytm, Razorpay, Infibeam, PayU Payments और Phonepe जैसी कंपनियों और ग्लोबल मार्केट में Adyen, Shopify और Block जैसी कंपनियों को टक्कर देने वाली इस कंपनी ने जून में ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराए, जिसे 11 सितंबर को सेबी से मंजूरी मिली. आईपीओ के लिए प्रति शेयर प्राइस बैंड का ऐलान सोमवार को किया जाएगा. शेयर अलॉटमेंट 12 नवंबर को किया जाना है और लिस्टिंग 14 नवंबर को BSE, NSE पर हो सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

