गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसNTPC ने कैंसिल किया 400 करोड़ का टेंडर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

NTPC ने कैंसिल किया 400 करोड़ का टेंडर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

NTPC के लिए फैसले की वजह से जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के हाथ से 400 करोड़ रुपये का बड़ा टेंडर निकल गया. इसी के साथ एनटीपीसी और जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स के बीच डील खत्म हो गई है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एनटीपीसी ने जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स का ₹400 करोड़ का ठेका रद्द किया.
  • ठेकेदार मौदा BESS परियोजना में प्रगति नहीं कर पाया था.
  • परियोजना में शुरुआती 6 महीनों से ही काफी देरी हुई थी.
  • इस फैसले से GR Infraprojects के शेयरों पर प्रभाव पड़ेगा.

देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी (NTPC) ने जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने शनिवार को कहा कि उसने GR Infraprojects के 400 करोड़ रुपये के टेंडर को कैंसिल कर दिया है, जो महाराष्ट्र के मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर 400-MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था. 

क्यों हुआ कैंसिल?

कंपनी ने एक बयान में कहा कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने और प्रोजेक्ट में जरूरी प्रोग्रेस हासिल करने में नाकाम रहा. कंपनी ने कहा, "NTPC ने मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर 400-MWh BESS प्रोजेक्ट के लिए GR Infraprojects को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी करने और प्रोजेक्ट में जरूरी प्रोग्रेस हासिल करने में नाकाम रहा.''

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
अगले हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 21 से 27 सितंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट
अगले हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 21 से 27 सितंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट
बिजनेस
कितने में होगी आज गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें कमर्शियल और घरेलू LPG के रेट
कितने में होगी आज गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें कमर्शियल और घरेलू LPG के रेट
बिजनेस
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
बिजनेस
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर

राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के तहत इस प्रोजेक्ट को ठेका मिलने की तारीख (अप्रैल 2026) से 15 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था, लेकिन शुरुआती 6 महीनों में ही इसके मुख्य निर्माण कार्यों में काफी देरी हो गई.

एनटीपीसी ने कहा कि उसने जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए संविदात्मक नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाए जाने की वजह से दोनों कंपनियों के बीच विवाद बढ़ा और प्रोजेक्ट आखिरकार कैंसिल हो गया. 

फोकस में रहेंगे शेयर

कल यानी कि 21 सितंबर को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन दोनों ही कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी. एक तरफ 400 करोड़ से अधिक का बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट हाथ से निकलने की खबर से सोमवार को GR Infraprojects के शेयर में भारी बिकवाली देखी जा सकती है. दूसरी तरफ एनटीपीसी चूंकि एक दिग्गज नवरत्न कंपनी है इसलिए 400 करोड़ के प्रोजेक्ट के कैंसिल होने की खबरों का इसके शेयरों पर कोई नकारात्मक असर पड़ने की संभावना कम है. 

बता दें कि एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और यह वर्तमान में देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है. भारत में पैदा होने वाली कुल बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले एनटीपीसी के पावर प्लांटों से आता है. कंपनी पारंपरिक थर्मल पावर के साथ-साथ अब रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन ऊर्जा) में भी तेजी से विस्तार कर रही है.

ये भी पढ़ें: 

अगले हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 21 से 27 सितंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
NTPC GR Infraprojects SHARE MARKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अगले हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 21 से 27 सितंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट
अगले हफ्ते 6 दिन बैंक रहेंगे बंद, देखें 21 से 27 सितंबर के बीच छुट्टियों की पूरी लिस्ट
बिजनेस
कितने में होगी आज गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें कमर्शियल और घरेलू LPG के रेट
कितने में होगी आज गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें कमर्शियल और घरेलू LPG के रेट
बिजनेस
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
LPG: आधार से पहचान नहीं कराई तो क्या गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा?
बिजनेस
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर
Advertisement

वीडियोज

Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Sandeep Chaudhary: 2027 की बयार...शिक्षा, परीक्षा, रोजगार! विश्लेषकों का विश्लेषण | GEN-Z | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
UGC रोलबैक को लेकर जेपी नड्डा से मिले सवर्ण नेता, महापंचायत पर बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
IIT बॉम्बे के छात्र ने क्यों की आत्महत्या? पिता ने प्रोफेसर पर लगाया आरोप
' IIT बॉम्बे के प्रोफेसर ने दी जातिसूचक गाली', मृत छात्र के पिता का आरोप
क्रिकेट
अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा
अजीत अगरकर की कहानी में नया पहलू, रोहित-लक्ष्मण पर हैरतअंगेज खुलासा
बॉलीवुड
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
'बिग बॉस 9' करने को तैयार नहीं थीं नोरा फतेही, फिर मेकर्स के सामने रखी ये शर्त
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
इंडिया
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
कर्नाटक में तुलु बनी दूसरी आधिकारिक भाषा, बेंगलुरु की जगह मंगलुरु में कैबिनेट बैठक
ऑटो
EV की सर्विस में न भूलें ये 5 काम, वरना घट सकती है Range
EV की सर्विस में न भूलें ये 5 काम, वरना घट सकती है Range
नौकरी
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
डाक विभाग में 23000 नौकरियां, 10वीं पास 21 सितंबर करें आवेदन 
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget