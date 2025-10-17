हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली पर 4 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, जानें छुट्टी और मुहूर्त ट्रेडिंग का समय

दिवाली पर 4 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, जानें छुट्टी और मुहूर्त ट्रेडिंग का समय

बीएसई और एनएसई में दिवाली को लेकर छुट्टी की घोषणा की गई है. अगले सप्ताह में 4 दिन स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार बंद रहेगा. जानें कब- कब रहेगी छुट्टी और क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का समय.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

NSE Holidays 2025: त्योहारी सीजन चल रहा है और अगले सप्ताह पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इसको लेकर देश में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई हैं. वहीं शेयर बाजार भी इस दिन बंद रहेंगे. देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में भी ट्रेडिंग बंद रहेगा.

हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर होगी और इसके लिए समय भी तय कर दिया गया है. आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार 4 दिन बंद रहेंगे. शेयर बाजार में छुट्टियों को लेकर सारी जानकारी नीचे दी गई है.

शेयर बाजार कब है बंद?

भारतीय शेयर बाजार 21 अक्टूबर (मंगलवार) को दिवाली और लक्ष्मी पूजा की वजह से बंद रहेगा. इसके बाद 22 अक्टूबर (बुधवार) को दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर भी बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. वहीं, 25 अक्टूबर (शनिवार) और 26 अक्टूबर (रविवार) को साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण शेयर मार्केट में कारोबार बंद रहेगा. यानि कि, पूरे सप्ताह शेयर बाजार केवल 3 दिन के लिए खुलेगा. साथ ही दिवाली को लेकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज  21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेगा. 

कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

दिवाली के शुभ अवसर पर, एनएसई और बीएसई पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 21 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की गई है. निवेशक 21 अक्टूबर की दोपहर 1:45 बजे से लेकर 2:45 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते है. प्री- ओपन सेशन के लिए 1:30 बजे से 1:45 बजे तक का समय तय किया गया है. मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेशकों के लिए शुभ माना जाता है. 

ऐसी मान्यता है कि, मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करने से साल भर समृद्धि और लाभ के अवसर बने रहते हैं. भारत में मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा बहुत पुरानी है. भारतीय निवेशक दिवाली को नए साल की शुरुआत के तौर पर देखते है और मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश कर अपने साल की सकारात्मक शुरुआत करते है. पिछले कुछ सालों की डेटा की बात करें तो, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भारतीय शेयर बाजार शुभ संकेत लेकर आई है और हरे निशान पर बंद हुई है.  

इस साल और कब बंद रहेंगे शेयर बाजार?

अगले सप्ताह की दिवाली छुट्टी के बाद, इस साल शेयर बाजर 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बंद रहेगा.  

यह भी पढ़ें: कम निवेश, ज्यादा कमाई! जानिए कौन-सी स्कीमें देंगी शानदार रिटर्न

Published at : 17 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Tags :
NSE Holidays 2025 Diwali Muhurat Trading 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
Embed widget