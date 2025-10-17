दिवाली पर 4 दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, जानें छुट्टी और मुहूर्त ट्रेडिंग का समय

NSE Holidays 2025: त्योहारी सीजन चल रहा है और अगले सप्ताह पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. इसको लेकर देश में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई हैं. वहीं शेयर बाजार भी इस दिन बंद रहेंगे. देश के दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में भी ट्रेडिंग बंद रहेगा.

हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग जरूर होगी और इसके लिए समय भी तय कर दिया गया है. आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार 4 दिन बंद रहेंगे. शेयर बाजार में छुट्टियों को लेकर सारी जानकारी नीचे दी गई है.

शेयर बाजार कब है बंद?

भारतीय शेयर बाजार 21 अक्टूबर (मंगलवार) को दिवाली और लक्ष्मी पूजा की वजह से बंद रहेगा. इसके बाद 22 अक्टूबर (बुधवार) को दिवाली बलिप्रतिपदा के मौके पर भी बाजार में ट्रेडिंग नहीं होगी. वहीं, 25 अक्टूबर (शनिवार) और 26 अक्टूबर (रविवार) को साप्ताहिक छुट्टी होने के कारण शेयर मार्केट में कारोबार बंद रहेगा. यानि कि, पूरे सप्ताह शेयर बाजार केवल 3 दिन के लिए खुलेगा. साथ ही दिवाली को लेकर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 21 और 22 अक्टूबर को बंद रहेगा.

कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

दिवाली के शुभ अवसर पर, एनएसई और बीएसई पर मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 21 अक्टूबर 2025 की तारीख तय की गई है. निवेशक 21 अक्टूबर की दोपहर 1:45 बजे से लेकर 2:45 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग कर सकते है. प्री- ओपन सेशन के लिए 1:30 बजे से 1:45 बजे तक का समय तय किया गया है. मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेशकों के लिए शुभ माना जाता है.

ऐसी मान्यता है कि, मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करने से साल भर समृद्धि और लाभ के अवसर बने रहते हैं. भारत में मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा बहुत पुरानी है. भारतीय निवेशक दिवाली को नए साल की शुरुआत के तौर पर देखते है और मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश कर अपने साल की सकारात्मक शुरुआत करते है. पिछले कुछ सालों की डेटा की बात करें तो, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान भारतीय शेयर बाजार शुभ संकेत लेकर आई है और हरे निशान पर बंद हुई है.

इस साल और कब बंद रहेंगे शेयर बाजार?

अगले सप्ताह की दिवाली छुट्टी के बाद, इस साल शेयर बाजर 5 नवंबर को गुरुनानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर बंद रहेगा.

