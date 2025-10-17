कम निवेश, ज्यादा कमाई! जानिए कौन-सी स्कीमें देंगी शानदार रिटर्न

RD vs SIP Investment: भारतीय अक्सर अपनी कमाई के साथ-साथ बचत और निवेश के भी नए अवसर तलाशते रहते हैं. क्योंकि बुरे वक्त और आर्थिक परेशानी आने पर आपका किया गया निवेश ही आपकी रक्षा करता है. यहीं कारण है कि, भारतीय बचत को इतना महत्व देते हैं. वैसे तो मार्केट में बचत के बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं, पर निवेशकों को अपनी जरूरत और कमाई को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए.

बहुत से निवेशक ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सीमित रिटर्न पाने की चाहत रखते है. वहीं दूसरे ऐसे भी निवेशक होते हैं, जो ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और इसके लिए रिस्क लेने से भी नहीं डरते है. आज हम भारतीय बाजार में मौजूद दो फेमस निवेश विकल्पों की जानकारी दे रहे हैं.

पोस्ट ऑफिस या बैंक में आरडी (RD)

आरडी में निवेश को सेफ विकल्प के तौर पर देखा जाता है. जिसमें आप हर महीनें एक तय की राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते है. आरडी में आपको फिक्स ब्याज दर (6 से 7.5 प्रतिशत) की प्राप्ति होती है. इस स्कीम में किसी भी तरह का जोखिम नहीं होता है और आपको अपनी जमा राशि पर ब्याज समेत पैसा मिलता हैं. हालांकि बैंकों और पोस्ट ऑफिस के आरडी में कुछ अंतर भी होते हैं

डाकघर में आरडी की अवधि 5 साल की होती है और साथ ही खाता खोलने के लिए एक न्यूनतम राशि तय की गई है. वहीं बैंक आरडी, जमा राशि और इसकी अवधि को अधिक लचीला बनाती है. जिससे निवेशकों को आसानी हो सकती है. साथ ही अलग-अलग बैंकों की जमा राशि भी अलग-अलग हो सकती है. निवेशक अपनी जरूरतों के हिसाब से बैंक या पोस्ट ऑफिस में आरडी का चुनाव कर सकते है.

डाकघर में आरडी खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना होता है. वहीं कई बैंक ऑनलाइन आरडी खोलने का विकल्प निवेशकों को देते है. यानि कि, आप घर बैठे ही बैंक में अपनी आरडी जर्नी शुरु कर सकते है.

म्यूचुअल फंड्स में SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान)

म्यूचुअल फंड्स में SIP ऐसे निवेशकों के लिए हैं जो, बाजार के उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं. एसआईपी में धीरे- धीरे लंबे समय तक निवेश करने से आपको फायदा होता है. SIP में आपको सालाना 12 से 15 प्रतिशत का रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह से बाजार पर निर्भर करता है. SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि, इसे कभी भी बंद किया जा सकता है.

अगर आप लंबे समय तक निवेश करने की तैयारी में है तो, एसआईपी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है. वहीं, अगर आप थोड़े समय के लिए रिस्क फ्री निवेश करना चाहते है, तो आपको आरडी का विकल्प चुनना चाहिए. निवेश करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि, आपकी जरूरतें और रिस्क लेने की क्षमता कितनी है.

