2 अक्टूबर को अगर UPI पेमेंट नहीं हुआ तो किन 7 तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट?

यूपीआई आज के समय में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. दूध वाले से लेकर कैब के लिए पेमेंट करते वक्त, हर कदम पर UPI अब इंसान का साथी बन चुका है. इससे पेमेंट करना भी आसान है, झट से फोन निकालो, क्यूआर कोड स्कैन करों, अमाउंट डालो और सीधे आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटकर दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. यानी कि साथ में कैश कैरी करने से भी यह आजादी दिलाता है. हालांकि, आगामी 2 अक्टूबर को देश भर में UPI से पेमेंट करने पर रोक लगी रहेगी.

दरअसल, हाल ही में सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI पर MDR लागू करने का फैसला लिया, जिसके तहत 2000 से अधिक के बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% का MDR लगाए जाने की बात कही गई है. इससे देश भर के कारोबारियों और व्यापार संगठनों में गुस्सा है. उनका यह कहना है कि पेट्रोल-डीजल, किराने की दुकान, सब्जी के कारोबार या इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बिक्री पर मार्जिन पहले ही बहुत कम है. अब अगर इस पर अलग से टैक्स वसूला जाएगा, तो उन पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा.

सरकार के इसी फैसले के विरोध में 2 अक्टूबर को CAIT और FAIVM जैसे व्यवपारिक संगठनों ने 'नो यूपीआई डे' (No UPI Day) मनाने का ऐलान किया है. इस दिन कई दुकानदार अपने UPI QR कोड को काले कपड़े से ढककर या स्कैनर्स बंद रखकर UPI पेमेंट लेने से इंकार कर सकते हैं.

काम आएंगे पेमेंट के ये तरीके

2 अक्टूबर को क्यूआर कोड से पेमेंट न होना आम लोगों के लिए चिंता की बात है क्योंकि चाय की टपरी से लेकर ऑटो वाले को किराया देने तक, यूपीआई का इस्तेमाल लोग सुबह से रात तक कई दफा करते हैं. ऐसे में अचानक सिस्टम पर ब्रेक लगने से कई दिक्कतें आएंगी. आपकी इसी परेशानी को देखते हुए हम आपको यूपीआई के अलावा पेमेंट करने के कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल आप 'नो यूपीआई डे' वाले दिन कर सकते हैं. आइए जानते हैं:-

नेट बैंकिंग- अगर आपको कोई बड़ा पेमेंट करना है, तो आप अपने बैंक के ऑफिशियल मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग पोर्टल में लॉग-इन कर IMPS (Immediate Payment Service) के जरिए मर्चेंट के बैंक अकाउंट और IFSC कोड की मदद से रियल-टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

डेबिट/क्रेडिट कार्ड- कई बार सही नेटवर्क न होने पर या टेक्नीकल एरर की स्थिति में हम डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं. इसके लिए दुकानदारों के पास पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनें होती हैं, जिस पर अपने Visa, Mastercard या RuPay डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप या टैप करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं.

कैश- डिजिटलाइजेशन के इस जमाने में भले ही लोग साथ में कैश कम लेकर चलते हैं, लेकिन यह अभी भी पेमेंट का एक भरोसेमंद तरीका है. आप चाहे तो 2 अक्टूबर को 'इसकाNo UPI Day' वाले दिन खरीदारी करने के इसका सहारा ले सकते हैं.

NEFT- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर भी एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसे भेजने का एक बेहद सुरक्षित और लोकप्रिय तरीका है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा संचालित किया जाता है. 2 अक्टूबर को 'नो यूपीआई डे' वाले दिन आप इसके जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं.

मोबाइल वॉलेट- यह भी पेमेंट करने का एक बेहतर तरीका है, जिसमें UPI नेटवर्क के बाहर Paytm, Mobikwik या Amazon Pay के वॉलेट बैलेंस का इस्तेमाल कर सीधे ऐप-टू-ऐप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.

*99# USSD कोड- इसके जरिए बिना इंटरनेट के भी आप पेमेंट कर सकेंगे. इसके लिए बस आपको अपने फोन से *99# डायल करना होगा. फिर बैंक डिटेल वगैरह डालकर आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

UPI 123PAY- RBI के ऑफिशियल नंबर 08045163666 पर कॉल कर बिना इंटरनेट के सिर्फ वॉयस असिस्टेंट्स के जरिए सीधे मर्चेंट के नंबर पर फंड ट्रांसफर कर सकते हैं.

चेक- 2 अक्टूबर को 'नो यूपीआई डे' के कारण डिजिटल पेमेंट में दिक्कत आने की स्थिति में आप दुकानदार, सप्लायर्स या किसी भी व्यक्ति को चेक काटकर पेमेंट कर सकते हैं.

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम- यह एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है, जिसमें ग्राहक बिना डेबिट कार्ड या ATM के भी अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकता है. बस शर्त यह है कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए. इस सिस्टम के जरिए आप अपने नजदीकी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC), मर्चेंट आउटलेट या माइक्रो-एटीएम (Micro ATM) पर जाकर अपना आधार नंबर बताकर और फिंगरप्रिंट स्कैन करवाकर अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या किसी दूसरे आधार-लिंक्ड खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल आमतौर पर ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में लोग करते हैं.

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