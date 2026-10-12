आज LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए देने पड़ेंगे कितने पैसे? अभी चेक कर लें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज 12 अक्टूबर को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनीं.

तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालतीं.

सरकार उज्जवला योजना से गरीब परिवारों को सब्सिडी प्रदान करती है.

LPG गैस सिलेंडर की आज की कीमत आज 12 अक्टूबर 2026 को स्थिर बनी हुई हैं. यानी कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारत के लाखों घरों में रोजाना खाना पकाने के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का इस्तेमाल होता है इसलिए सिलेंडर की कीमतें घर के महीने भर के खर्च का एक अहम हिस्सा होती हैं. अभी सामने ही दशहरा, दीवाली और छठ पूजा जैसे कई बड़े त्योहार हैं. ऐसे में ग्राहक इस पर नजर रखे हुए हैं कि कहीं इस बीच खाना पकाने वाली गैस की कीमतें बढ़ तो नहीं गईं.

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क्यों घरेलू सिलेंडर के नहीं बढ़ रहे दाम?

खाना पकाने वाली गैस की रिटेल कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि ग्लोबल मार्केट की स्थिति कैसी है, इंपोर्ट पर कितना खर्च बैठक रहा है, करेंसी एक्सचेंज रेट अभी कितना है वगैरह. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या गैस के दाम बढ़ने पर जो भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकार तेल कंपनियां- IOCL, BPCL, HPCL अपनी जेब से करती हैं ताकि आम उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े.

भारत अपनी जरूरत की LPG का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है इसलिए इंटरनेशनल एनर्जी की कीमतों और शिपिंग के खर्च में बदलाव से देश में खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई की लागत पर असर पड़ सकता है. हालांकि, रिटेल कीमतों में बदलाव कब और कितना होगा, यह फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर निर्भर करता है.

भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इन्हीं में से एक है उज्जवला योजना. यह उन लोगों के लिए है, जो महंगे रेट पर गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं. कीमतें अगर थोड़ी सी भी ऊपर-नीचे हुईं, तो ये दोबारा लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर आ जाएंगे, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है इसलिए सरकार इन्हें सब्सिडी देती है और बढ़े और खर्च का भुगतान खुद करती है ताकि इन पर कोई असर न पड़े.

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