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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए देने पड़ेंगे कितने पैसे? अभी चेक कर लें रेट

आज LPG सिलेंडर की बुकिंग के लिए देने पड़ेंगे कितने पैसे? अभी चेक कर लें रेट

LPG की कीमत में थोड़ी सी भी ऊंच-नीच से इसका रसोई की बजट पर बड़ा असर पड़ता है क्योंकि भारत में खाना पकाने के लिए बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 12 Oct 2026 07:40 AM (IST)
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  • आज 12 अक्टूबर को घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनीं.
  • तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालतीं.
  • सरकार उज्जवला योजना से गरीब परिवारों को सब्सिडी प्रदान करती है.

LPG गैस सिलेंडर की आज की कीमत आज 12 अक्टूबर 2026 को स्थिर बनी हुई हैं. यानी कि कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारत के लाखों घरों में रोजाना खाना पकाने के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का इस्तेमाल होता है इसलिए सिलेंडर की कीमतें घर के महीने भर के खर्च का एक अहम हिस्सा होती हैं. अभी सामने ही दशहरा, दीवाली और छठ पूजा जैसे कई बड़े त्योहार हैं. ऐसे में ग्राहक इस पर नजर रखे हुए हैं कि कहीं इस बीच खाना पकाने वाली गैस की कीमतें बढ़ तो नहीं गईं.

शहरवार चेक करें कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.00 रुपये 2,810.00 रुपये
नोएडा 939.50 रुपये 2,747.50 रुपये
गुरुग्राम 951.00 रुपये 2,828.00 रुपये
मुंबई 912.50 रुपये 2,764.00 रुपये
कोलकाता 945.00 रुपये 2,954.00 रुपये
चेन्नई 950.00 रुपये 2,983.00 रुपये
पटना 1,000.00 रुपये 3,100.50 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये 2,988.00 रुपये
जयपुर 945.50 रुपये 2,839.00 रुपये

क्यों घरेलू सिलेंडर के नहीं बढ़ रहे दाम?

खाना पकाने वाली गैस की रिटेल कीमतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि ग्लोबल मार्केट की स्थिति कैसी है, इंपोर्ट पर कितना खर्च बैठक रहा है, करेंसी एक्सचेंज रेट अभी कितना है वगैरह. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल या गैस के दाम बढ़ने पर जो भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई सरकार तेल कंपनियां- IOCL, BPCL, HPCL अपनी जेब से करती हैं ताकि आम उपभोक्ताओं पर बोझ न पड़े.

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भारत अपनी जरूरत की LPG का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है इसलिए इंटरनेशनल एनर्जी की कीमतों और शिपिंग के खर्च में बदलाव से देश में खाना पकाने वाली गैस की सप्लाई की लागत पर असर पड़ सकता है. हालांकि, रिटेल कीमतों में बदलाव कब और कितना होगा, यह फैसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर निर्भर करता है.

भारत में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हितों का ख्याल रखते हुए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. इन्हीं में से एक है उज्जवला योजना. यह उन लोगों के लिए है, जो महंगे रेट पर गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं. कीमतें अगर थोड़ी सी भी ऊपर-नीचे हुईं, तो ये दोबारा लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर आ जाएंगे, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है इसलिए सरकार इन्हें सब्सिडी देती है और बढ़े और खर्च का भुगतान खुद करती है ताकि इन पर कोई असर न पड़े. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Rate Today LPG Rate Today
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