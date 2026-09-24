इस महीने 25 सितंबर को ही आ जाएगी सैलरी, जानें सरकार के इस फैसले की असली वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बैंक हड़ताल के कारण केंद्र सरकार 25 सितंबर को सैलरी देगी.

सभी केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, औद्योगिक श्रमिक भी लाभ पाएंगे.

सितंबर की शेष बकाया राशि अक्टूबर की सैलरी में समायोजित होगी.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन महीने के आखिरी कामकाजी दिन ही अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है. यानी कि अगर महीने का आखिरी दिन शनिवार, रविवार हो या उस दिन बैंक में छुट्टी हो, तो सैलरी उससे एक दिन पहले यानी महीने के आखिरी कामकाजी दिन ही क्रेडिट कर दी जाती है. हालांकि, इस बार सैलरी काफी पहले यानी कि 25 सितंबर को ही एडवांस में मिल जाएगी. सरकार ने एकाएक यह फैसला लिया है.

क्यों पहले ही आ जाएगी सैलरी?

वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों और मंत्रालयों को सलाह दी है कि वे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की ओर से बुलाई गई तीन दिन की बैंक हड़ताल को देखते हुए सितंबर महीने की सैलरी 25 सितंबर को ही एडवांस में दे दें. बैंकिंग सेक्टर के 90% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले UFBU 28 से 30 सितंबर 2026 तक हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है.

यह हड़ताल 30 सितंबर को होने वाली छमाही क्लोजिंग के समय हो रही है. ऐसे में 28-30 सितंबर, 2026 तक प्रस्तावित तीन दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए वित्त मंत्रालय के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार, "सरकार ने फैसला किया है कि सितंबर 2026 महीने के लिए सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन केंद्र सरकार के कार्यालयों (रक्षा, डाक और दूरसंचार सहित) द्वारा 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को दे दी जाएगी."

अक्टूबर की सैलरी में होगा एडजस्ट

सरकार की तरफ से कहा गया है कि 25 सितंबर को मिलने वाली यह रकम एडवांस पेमेंट मानी जाएगी. महीना खत्म होने पर जब पूरी सैलरी और भत्तों का फाइनल कैलकुलेशन होगा, तब किसी कर्मचारी की सैलरी में कोई घट-बढ़ पाए जाने पर उसे अगले महीने अक्टूबर की सैलरी में एडजस्ट किया जाएगा. मतलब ये कि 26 से 30 सितंबर के बीच अगर आपका कोई नया भत्ता, एरियर या ओवरटाइम का पैसा बनता है, जो सितंबर की सैलरी में जुड़ना चाहिए था, तो वह बकाया पैसा आपको अक्टूबर की सैलरी में जोड़कर दे दिया जाएगा.

किन्हें मिलेगा फायदा?

सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, जिनमें डिफेंस, डाक और दूरसंचार विभागों के कर्मचारी शामिल हैं.

केंद्र सरकार के तहत आने वाले औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी भी 25 तारीख को ही आ जाएगी.

सभी रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भी बैंकों और पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) के जरिए 25 तारीख को ही ट्रांसफर कर दी जाएगी.

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