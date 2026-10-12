दिल्ली में आज क्या-क्या बंद है? शराब की दुकान से बैंक तक, घर से निकलने से पहले देखें ताजा अपडेट

दिल्ली में सोमवार, 12 अक्टूबर को घर से बाहर निकलने से पहले जरूरी अपडेट जान लीजिए. राजधानी में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. इसका असर दिल्ली के बैंक, दुकान, मेट्रो और सड़कों पर देखने को मिल सकता है. दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक यात्रियों के लिए एंट्री और एग्जिट बंद रखने का फैसला लिया गया है.

वहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई प्रमुख सड़कों पर डायवर्जन की चेतावनी दी है. ऐसे में ऑफिस जाने वाले लोगों, कारोबारियों और बाजार में खरीदारी करने वालों को अपना प्लान देखकर निकलना चाहिए. यहां से जानें कि आज दिल्ली में क्या- क्या बंद है.

आज शराब की दुकान बंद है?

आज यानी 12 अक्टूबर, सोमवार को दिल्ली में शराब की खुदरा दुकानें खुली रहने वाली हैं. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के चलते केवल 9 और 10 अक्टूबर 2026 को ही शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था. इसके बाद 11 या 12 अक्टूबर को बंदी के लिए कोई नया आधिकारिक आदेश नहीं आया है.

क्या आज दिल्ली में बाजार बंद रहेंगे?

दिल्ली में 10 और 11 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई बाजारों में कारोबार प्रभावित हुआ था. कनॉट प्लेस, जनपथ और सदर बाजार जैसे इलाकों में दुकानें बंद रहने या ग्राहकों की संख्या कम होने की खबरें आई थीं. चांदनी चौक में भी कई दुकानों पर कारोबार से कम हुआ.

हालांकि, 12 अक्टूबर को पूरी दिल्ली के बाजार बंद रखने का कोई नया आदेश सामने नहीं आया है. कारोबारियों और ग्राहकों को संबंधित बाजार की स्थानीय जानकारी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ इलाकों में ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था के कारण दुकानें खुलने के बावजूद ग्राहक कम पहुंच सकते हैं.

क्या बैंक और स्कूल बंद हैं?

12 अक्टूबर को दिल्ली में बैंकों की छुट्टी नहीं है. फिर भी आप चाहें तो बैंकिंग काम के लिए जाने से पहले अपनी शाखा में पता कर सकते हैं.

इसके अलावा आज दिल्ली में सभी स्कूलों को बंद रखने का कोई आदेश सामने नहीं आया है. मतलब आज स्कूल भी बंद नहीं है. स्कूल की ओर से अलग सूचना मिली हो तो उसी के फॉलो कर सकते हैं.

दिल्ली में बंद रहेंगे मेट्रो स्टेशन?

DMRC ने आज एक बार फिर दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशन को बंद रखने का ऐलान किया है. पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन आज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे. DMRC ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा रहा है और शाम 4 बजे सुरक्षा समीक्षा के बाद ही इन्हें खोला जाएगा.

कारोबार और आम लोगों पर क्या होगा असर?

दिल्ली के व्यस्त कारोबारी इलाकों में ट्रैफिक और आवाजाही प्रभावित होने से दुकानदारों, डिलीवरी कर्मचारियों और ग्राहकों को परेशानी हो सकती है. खासकर सेंट्रल दिल्ली में ऑफिस जाने वाले लोगों को मेट्रो स्टेशन बंद होने और सड़क पर डायवर्जन के कारण ज्यादा समय लग सकता है.

सोमवार, 12 अक्टूबर को बंद रहेंगे बैंक? RBI की छुट्टी का अपडेट जानें