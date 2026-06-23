हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसनीति आयोग की रिपोर्ट: बढ़ रहा है देश का व्यापार, लेकिन इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का असंतुलन बना बड़ी चुनौती

नीति आयोग की रिपोर्ट: बढ़ रहा है देश का व्यापार, लेकिन इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का असंतुलन बना बड़ी चुनौती

NITI Aayog Report: नीति आयोग के मुताबिक भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बन गया है. ग्लोबल एवरेज को पछाड़कर भारत ने 10.3% की ग्रोथ दर्ज की है. देखें पूरी रिपोर्ट.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: अभिषेक कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Preferred Sources

NITI Aayog Report on Economy: नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि भारत का व्यापार बढ़ जरूर रहा है, लेकिन यह संतुलित नहीं है. जनवरी–मार्च 2026 की तिमाही में कुल व्यापार 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा और 5.4% की ग्रोथ दर्ज हुई, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपोर्ट (6.5%) एक्सपोर्ट (4.2%) से तेज बढ़ रहा है. इसका मतलब है कि भारत की बाहरी निर्भरता अभी भी ज्यादा है और घरेलू उत्पादन उतनी तेजी से ग्लोबल मार्केट में नहीं बढ़ पा रहा.

गुड्स ट्रेड दबाव में, सर्विस सेक्टर बना सहारा 

रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि मर्चेंडाइज यानी सामान का एक्सपोर्ट 2.8% घटकर 112 अरब डॉलर रह गया, जबकि इंपोर्ट 11.9% बढ़कर 195.5 अरब डॉलर पहुंच गया. यह सीधा संकेत है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी दबाव में है, लेकिन सर्विस सेक्टर खासकर IT और डिजिटल सेवाएं ने स्थिति संभाली. सर्विस एक्सपोर्ट 9% बढ़कर 111 अरब डॉलर हुआ और 60.4 अरब डॉलर का सरप्लस आया. यही सरप्लस भारत के कुल व्यापार घाटे को काबू में रख रहा है.

Share Market Crash: क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 700 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स; निवेशकों के 5 लाख करोड़ डूबे

ट्रेड डेफिसिट- नियंत्रण में लेकिन जोखिम जारी

कुल मिलाकर गुड्स और सर्विसेज को जोड़ें तो 23.15 अरब डॉलर का घाटा दर्ज हुआ जो साल का दूसरा सबसे कम है. रिपोर्ट के ग्राफ भी दिखाते हैं कि साल के दूसरे हिस्से में घाटा कुछ कम हुआ है, लेकिन यह सुधार स्थायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह काफी हद तक सर्विस सेक्टर पर निर्भर है.

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का पैटर्न क्या कहता है?

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे सेक्टर आगे हैं. आयरन-स्टील (18.4%) और व्हीकल्स (14.2%) में अच्छी बढ़त दिखी. वहीं, जेम्स और जूलरी में गिरावट आई जो ग्लोबल डिमांड कमजोर होने का संकेत है.

इंपोर्ट में सबसे बड़ा उछाल गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी कैटेगरी में आया (82%) जबकि मिनरल फ्यूल्स (-11%) और आयरन-स्टील (-16.8%) में गिरावट रही. इसका मतलब है कि घरेलू खपत और निवेश का पैटर्न भी बदल रहा है.

ट्रेड पार्टनर्स- नए देशों से जुड़ा लेकिन निर्भरता खत्म नहीं

रिपोर्ट में यह पॉइंट अहम है कि भारत अब धीरे-धीरे अपने व्यापार को अलग-अलग देशों में फैला रहा है.

टॉप 10 देशों का एक्सपोर्ट शेयर घटकर 50% हो गया है. वहीं, इंपोर्ट में भी कंसंट्रेशन कम हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चीन और रूस से इंपोर्ट अभी भी बढ़ रहा है. खासकर मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर में चीन पर निर्भरता एक बड़ा रिस्क बना हुआ है.

Post office scheme: 50 रुपये के निवेश पर 35 लाख तक का धाकड़ रिटर्न, पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बना देगी अमीर

सर्विस सेक्टर, लगातार मजबूत हो रही पकड़

  • भारत 2025 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बन गया.
  • 2015 से 2025 के बीच सर्विस एक्सपोर्ट लगभग 3 गुना बढ़ा
  • ग्रोथ रेट 10.3% रही (ग्लोबल 6.6% से ज्यादा)

रिपोर्ट का एक अहम संकेत यह भी है कि अब भारत का सर्विस एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है.

  • नॉर्थ अमेरिका का शेयर घटा
  • यूरोप का शेयर बढ़ा
  • यह विविधता लंबे समय में स्थिरता देता है.

फार्मा सेक्टर- वॉल्यूम में ताकत! वैल्यू में कमजोरी

रिपोर्ट का बड़ा फोकस फार्मा पर है और यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास दिखता है. भारत दुनिया को सस्ती जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है.

  • अफ्रीका की- 50%
  • अमेरिका की- 40%
  • UK की- 25% जरूरत

लेकिन हाई-वैल्यू सेगमेंट जैसे बायोलॉजिक्स, वैक्सीन, एडवांस थेरेपी में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है (करीब 0.6%). इसके अलावा...

  • API के लिए 65% निर्भरता चीन पर
  • R&D खर्च सिर्फ 7% (ग्लोबल 15–20%)
  • यानी भारत वॉल्यूम में बड़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी और वैल्यू में पीछे है.

ग्लोबल ट्रेंड- कीमतें और पॉलिसी दबाव

रिपोर्ट बताती है कि क्रूड ऑयल, कोल और प्रेशियस मेटल्स की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है.

  • गोल्ड-सिल्वर की कीमतें बढ़ीं
  • ऊर्जा कीमतों में भी दबाव
  • साथ ही यूएस-चीन ट्रेड मूवमेंट, WTO की अनिश्चितता और नए FTA जैसे कदम यह दिखाते हैं कि ग्लोबल ट्रेड माहौल तेजी से बदल रहा है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में अगर भारत को ट्रेड में मजबूत बनना है तो सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा. हाई-वैल्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और R&D पर बड़ा दांव लगाना पड़ेगा.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 23 Jun 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
NITI Aayog Import Export India Trade Niti Aayog Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
नीति आयोग की रिपोर्ट: बढ़ रहा है देश का व्यापार, लेकिन इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का असंतुलन बना बड़ी चुनौती
नीति आयोग की रिपोर्ट: बढ़ रहा है देश का व्यापार, लेकिन इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का असंतुलन बना बड़ी चुनौती
बिजनेस
Share Market Crash: क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 700 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स; निवेशकों के 5 लाख करोड़ डूबे
क्रैश हुआ शेयर मार्केट, 700 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स; निवेशकों के 5 लाख करोड़ डूबे
बिजनेस
Post office scheme: 50 रुपये के निवेश पर 35 लाख तक का धाकड़ रिटर्न, पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बना देगी अमीर
50 रुपये के निवेश पर 35 लाख तक का धाकड़ रिटर्न, पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बना देगी अमीर
बिजनेस
हिंदुस्तान के ब्रह्मोस पर दुनिया की नजर! खरीदने के लिए कतार में खड़े 14 देश, 'ऑपरेशन सिंदूर' में दिखा दम
हिंदुस्तान के ब्रह्मोस पर दुनिया की नजर! खरीदने के लिए कतार में खड़े 14 देश, 'ऑपरेशन सिंदूर' में दिखा दम
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय ने विधानसभा के अंदर की MK स्टालिन की मिमिक्री, द्रविड़ नेता की तरह लहराया हाथ, DMK ने किया वॉकआउट, VIDEO वायरल
CM विजय ने की स्टालिन की मिमिक्री, DMK चीफ की तरह लहराया हाथ, VIDEO वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT रिपोर्ट में चोरी का जिक्र! ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल
राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT रिपोर्ट में चोरी का जिक्र! ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी गंभीर सवाल
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
बॉलीवुड
Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
आईपीएल 2026
IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कंफर्म, LSG से अलग हुए ऋषभ पंत; कम हुई इतनी सैलरी
IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कंफर्म, LSG से अलग हुए ऋषभ पंत; कम हुई इतनी सैलरी
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर, अंदरखाने क्या चल रहा?
मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! क्या जॉर्ज कुरियन के बाद पंकज, हर्ष और बिट्टू का अगला नंबर?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े फेरबदल, 4 महासचिवों की होगी छुट्टी, इन राज्यों में बदलेंगे प्रभारी
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
Lucknow Coaching Fire: लखनऊ अग्निकांड में मोम की तरह पिघलकर गिर गई पूरी बिल्डिंग
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Lucknow Coaching Fire | Viral News: लखनऊ अग्निकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया
Embed widget