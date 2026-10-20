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हिंदी न्यूज़बिजनेसनेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश

नेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश

नेपाल ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोपों के बाद PriyaGold बिस्किट के आयात, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई है. जानें FSSAI की कार्रवाई और स्टॉक हटाने के आदेश की पूरी जानकारी मौजूद है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Oct 2026 08:13 AM (IST)
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चाय के साथ बिस्किट खाना बहुत से लोगों की रोज की आदत है, लेकिन अब भारत के लोकप्रिय बिस्किट ब्रांड प्रियागोल्ड को लेकर बड़ी खबर आई है. नेपाल ने प्रियागोल्ड बिस्किट के आयात, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है. नेपाल के अधिकारियों ने इसे तय मानकों से कम गुणवत्ता वाला बताया है. ये फैसला भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की कार्रवाई के बाद लिया गया है.

इस मामले में बिस्किट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड पर गंभीर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं. नेपाल ने व्यापारियों और आयातकों से बाजार में मौजूद स्टॉक हटाने और इसकी बिक्री रोकने को कहा है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है और प्रियागोल्ड पर कार्रवाई क्यों हुई?

क्यों लगा बिस्किट पर बैन?
नेपाल के FTQCD ने 19 अक्टूबर को नोटिस जारी कर प्रियागोल्ड बिस्किट के आयात, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई. विभाग ने बिस्किट को तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं माना. इस फैसले के पीछे भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की ओर से की गई कार्रवाई को आधार बनाया गया.

नेपाल के विभाग के मुताबिक, ये कदम लोगों की सेहत और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. विभाग ने संबंधित कारोबारियों और उपभोक्ताओं से भी कहा है कि वो इस बिस्किट का आयात और बिक्री न करें.

बिस्किट में मिलाया गया पशु का चारा?
इस मामले में सबसे गंभीर बात बिस्किट बनाने में पशुओं के चारे में इस्तेमाल होने वाले ब्रान के उपयोग से जुड़ी है. FSSAI ने सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के प्लांट का निरीक्षण किया था. नियामक के मुताबिक, जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आईं. इसके बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई और उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कार्रवाई नियामक की ओर से सामने आई शिकायतों और जांच के आधार पर हुई है. मामले में कंपनी की ओर से कोई जवाब या सफाई सामने आती है, तो उसे भी ध्यान में रखना जरूरी होगा.

स्टॉक हटाने का मिला आदेश?
नेपाल के खाद्य विभाग ने सिर्फ नए बिस्किट के आयात पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को लेकर भी निर्देश दिए हैं. विभाग ने अधिकृत आयातकों और खाद्य कारोबारियों से कहा है कि अगर उनके पास प्रियागोल्ड बिस्किट का स्टॉक है तो उसे तुरंत वापस मंगाकर बाजार से हटाया जाए. साथ ही, इसकी बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसका मतलब अब नेपाल में फिलहाल दुकानदार इस ब्रांड के बिस्किट को बेच नहीं सकेंगे. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 20 Oct 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
NEPAL PriyaGold Biscuit
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