नेपाल ने भारतीय बिस्किट पर लगाया बैन, PriyaGold को स्टॉक हटाने का आदेश

चाय के साथ बिस्किट खाना बहुत से लोगों की रोज की आदत है, लेकिन अब भारत के लोकप्रिय बिस्किट ब्रांड प्रियागोल्ड को लेकर बड़ी खबर आई है. नेपाल ने प्रियागोल्ड बिस्किट के आयात, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी है. नेपाल के अधिकारियों ने इसे तय मानकों से कम गुणवत्ता वाला बताया है. ये फैसला भारत में खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की कार्रवाई के बाद लिया गया है.

इस मामले में बिस्किट बनाने वाली कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड पर गंभीर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं. नेपाल ने व्यापारियों और आयातकों से बाजार में मौजूद स्टॉक हटाने और इसकी बिक्री रोकने को कहा है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पूरा मामला क्या है और प्रियागोल्ड पर कार्रवाई क्यों हुई?

क्यों लगा बिस्किट पर बैन?

नेपाल के FTQCD ने 19 अक्टूबर को नोटिस जारी कर प्रियागोल्ड बिस्किट के आयात, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाई. विभाग ने बिस्किट को तय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं माना. इस फैसले के पीछे भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI की ओर से की गई कार्रवाई को आधार बनाया गया.

नेपाल के विभाग के मुताबिक, ये कदम लोगों की सेहत और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. विभाग ने संबंधित कारोबारियों और उपभोक्ताओं से भी कहा है कि वो इस बिस्किट का आयात और बिक्री न करें.

बिस्किट में मिलाया गया पशु का चारा?

इस मामले में सबसे गंभीर बात बिस्किट बनाने में पशुओं के चारे में इस्तेमाल होने वाले ब्रान के उपयोग से जुड़ी है. FSSAI ने सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के प्लांट का निरीक्षण किया था. नियामक के मुताबिक, जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियां सामने आईं. इसके बाद कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई और उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया.

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कार्रवाई नियामक की ओर से सामने आई शिकायतों और जांच के आधार पर हुई है. मामले में कंपनी की ओर से कोई जवाब या सफाई सामने आती है, तो उसे भी ध्यान में रखना जरूरी होगा.

स्टॉक हटाने का मिला आदेश?

नेपाल के खाद्य विभाग ने सिर्फ नए बिस्किट के आयात पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि बाजार में पहले से मौजूद स्टॉक को लेकर भी निर्देश दिए हैं. विभाग ने अधिकृत आयातकों और खाद्य कारोबारियों से कहा है कि अगर उनके पास प्रियागोल्ड बिस्किट का स्टॉक है तो उसे तुरंत वापस मंगाकर बाजार से हटाया जाए. साथ ही, इसकी बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसका मतलब अब नेपाल में फिलहाल दुकानदार इस ब्रांड के बिस्किट को बेच नहीं सकेंगे.

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