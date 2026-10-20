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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज दशहरा पर बैंक बंद, अब कब खुलेंगे? इस हफ्ते का टाइम टेबल जानिए

आज दशहरा पर बैंक बंद, अब कब खुलेंगे? इस हफ्ते का टाइम टेबल जानिए

दशहरा पर 20 अक्टूबर को ज्यादातर शहरों में बैंक बंद हैं. जानें इस हफ्ते बैंक कब खुलेंगे, चौथे शनिवार की छुट्टी कब है और ऑनलाइन बैंकिंग की कौन-सी सेवाएं चालू रहेंगी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 20 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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आज 20 अक्टूबर को दशहरा यानी विजयादशमी के मौके पर देश के ज्यादातर शहरों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आपको बैंक जाकर चेक जमा करना है, कैश से जुड़ा कोई काम निपटाना है या फिर KYC अपडेट करानी है, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. इस हफ्ते दशहरा और दुर्गा पूजा के अलावा शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण भी बैंक शाखाओं में कामकाज ठप्प रहेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बैंक की छुट्टियां हर राज्य और शहर में एक जैसी नहीं होतीं. 20 अक्टूबर को गंगटोक और इंफाल को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर बैंक बंद रहेंगे. वहीं, कुछ शहरों में 21, 22 और 23 अक्टूबर को भी त्योहारों के कारण बैंक बंद रह सकते हैं. 

इस हफ्ते कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 

तारीख दिन कारण कहां- कहां रहेगी बंदी?
20 अक्टूबर मंगलवार  दशहरा/विजयादशमी ज्यादातर शहरों में
21 अक्टूबर बुधवार विजयादशमी और दुर्गा पूजा ज्यादातर शहरों में
22 अक्टूबर गुरुवार दुर्गा पूजा/दसैं  गंगटोक
23 अक्टूबर शुक्रवार दुर्गा पूजा/दसैं  गंगटोक
24 अक्टूबर शनिवार महीने का चौथा शनिवार देशभर में
25 अक्टूबर रविवार साप्ताहिक छुट्टी  देशभर में

अब बैंक कब खुलेंगे? 

अगर आपके शहर में आज 20 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी है और आगे कोई स्थानीय अवकाश नहीं है, तो बैंक 21 अक्टूबर यानी बुधवार को खुल सकते हैं. हालांकि, अगर आपके शहर में 21 अक्टूबर को भी दुर्गा पूजा या विजयादशमी की छुट्टी है, तो बैंक उसके अगले कार्यदिवस पर खुलेंगे.

24 अक्टूबर को चौथा शनिवार और 25 अक्टूबर को रविवार होने के कारण बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसके बाद 26 अक्टूबर को कुछ शहरों में लक्ष्मी पूजा, महर्षि वाल्मीकि जयंती या अन्य स्थानीय छुट्टियों के कारण भी बैंक बंद रह सकते हैं.

क्या ऑनलाइन पेमेंट भी रुक जाएगा?
नहीं, बैंक शाखाएं बंद होने का मतलब यह नहीं है कि आपके सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे. छुट्टियों के दौरान आमतौर पर Google Pay, PhonePe और दूसरे UPI की सेवाएं चालू रहती हैं. साथ ही नेट बैंकिंग भी काम आ सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 20 Oct 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI
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