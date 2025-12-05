रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन से बचना है? तो इन गलतियों से बनानी चाहिए दूरी, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Retirement Planning Mistakes: बहुत से लोगों का मानना हैं कि, रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी से छुट्टी का नाम है. हालांकि, इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है. अगर आप अपने रिटायरमेंट की तैयारी को लेकर सतर्क हैं और इसके लिए जरूरी कदम उठाते हैं तो, रिटायरमेंट नई चीजों का अनुभव कराने वाला और जिंदगी के सबसे सुकून वाले पल भी हो सकते हैं.

लेकिन कई लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं. जिनसे कुछ ही समय में उनका बचत खत्म हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी रिटायरमेंट को लेकर प्लानिंग बना रहे हैं तो, आपको इन कामों से बचना चाहिए.....

रियल एस्टेट में ज्यादा पैसे निवेश करना

रिटारयमेंट के पैसों से बहुत से लोग तुरंत ही प्रॉपटी खरीद लेते हैं. हालांकि, उन्हें इस फैसले के बारे में सोच-समझ कर कदम उठाना चाहिए. इमरजेंसी के वक्त अगर पैसों की जरूरत हो तो प्रॉपटी बेचने में समय लगता है. साथ ही मेंटेनेंस और दूसरे खर्च भी मैनेज करने होते हैं.

रिटायरमेंट के बाद शेयर बाजार में निवेश न करना

रिटायरमेंट के बाद अक्सर देखा जाता है कि, लोग शेयर बाजार में निवेश करना बंद कर देते हैं. हालांकि, ऐसा करने से बचना चाहिए. रिटायरमेंट के बाद भी शेयर बाजार में निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है. 10 से 15 फीसदी पैसों का निवेश शेयर बाजार में किया जा सकता है. बचे हुए पैसों के लिए एफडी जैसे सेफ निवेश विकल्प सही हो सकते हैं.

मेडिकल खर्चों को रखना चाहिए ध्यान

रिटायरमेंट की तैयारी करते समय इलाज से जुड़े खर्चों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. इसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, और साथ ही कुछ कैश पैसे अलग रखनी चाहिए, ताकि अचानक आने वाली मेडिकल जरूरत में परेशानी न हो.

रिटायरमेंट के बाद पैसे को लेकर मजबूत प्लान बनाएं

रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी गलती होती है, पैसों के यूज को लेकर कोई मजबूत प्लान न बनाना. कई लोग बिना प्लान के शुरुआती सालों में ही ज्यादातर बचत खत्म कर देते हैं. इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप पहले से ही खर्चों को लेकर तैयारी कर लें. ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.

