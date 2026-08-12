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हिंदी न्यूज़बिजनेससाउथ इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेस घराना कौनसा है, कितनी है दौलत?

साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेस घराना कौनसा है, कितनी है दौलत?

Murugappa Group Net Worth: क्या आपको पता है साउथ इंडिया में सबसे ताकतवर बिजनेस घराना किसका है? इस घराने का बिजनेस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है. जानिए कितनी है दौलत.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 12 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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Most Powerful Business Family in South India: साउथ इंडिया में कई बड़े बिजनेस घराने हैं, लेकिन लंबे इतिहास, कारोबार के फैलाव और कई सेक्टर में मौजूदगी की वजह से Murugappa Group का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. चेन्नई से जुड़े इस बिजनेस ग्रुप की शुरुआत साल 1900 में हुई थी. समय के साथ परिवार ने अपने बिजनेस को कई अलग-अलग इलाकों में फैलाया और आज ये देश के बड़े पारिवारिक बिजनेस ग्रुपों में शामिल है.

मुरुगप्पा ग्रुप का बिजनेस एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और कई दूसरे इलाकों में फैला हुआ है. ग्रुप के बिजनेस में कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ़ इंडिया और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं. फोर्ब्स के अनुसार ग्रुप में 29 बिजनेस हैं और इसकी शुरुआत 1900 में मनी लेंडिंग बिजनेस से हुई थी.

मुरुगप्पा ग्रुप के पास कितनी दौलत है?

मुरुगप्पा परिवार का नाम हुरुन इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में भी सामने आ चुका है. 2025 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया में मुरुगप्पा परिवार की वैल्यू करीब 2.92 लाख करोड़ रुपये बताई गई है. ये परिवार देश के टॉप फैमिली बिजनेस में शामिल था.

यह भी पढ़ें- अंबानी सबसे अमीर बिजनेस फैमिली, अदाणी फर्स्ट-जेनरेशन में नंबर-1, जानें किसके पास कितनी दौलत

बता दें कि 2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में भारत के टॉप 300 फैमिली बिजनेस की कुल वैल्यू करीब 138 लाख करोड़ रुपये बताई गई है. रिपोर्ट में अंबानी परिवार सबसे ऊपर है, जबकि अदाणी परिवार फर्स्ट जेनरेशन बिजनेस परिवारों में नंबर 1 है.

100 साल से ज्यादा पुराना है बिजनेस

दक्षिण भारत की बात करें तो मुरुगप्पा ग्रुप की खासियत इसका 100 साल से ज्यादा पुराना बिजनेस और अलग-अलग सेक्टर में मौजूदगी है. ग्रुप के बिजनेस का फैलाओ भारत के साथ साथ कई दूसरे बाजारों तक भी है. लेकिन, साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल बिजनेस घराना मुरुगप्पा ग्रुप को साउथ इंडिया के प्रमुख और असरदार बिजनेस घरानों में से एक कहा जाता है.

यह भी पढ़ें- किस राज्य के लोग खरीदते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड, भारतीय घरों में कितने ट्रिलियन सोना छुपा है?

Published at : 12 Aug 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Hurun India Richest Family Murugappa Group Murugappa Group Net Worth
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