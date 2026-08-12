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हिंदी न्यूज़बिजनेसअंबानी सबसे अमीर बिजनेस फैमिली, अदाणी फर्स्ट-जेनरेशन में नंबर-1, जानें किसके पास कितनी दौलत

अंबानी सबसे अमीर बिजनेस फैमिली, अदाणी फर्स्ट-जेनरेशन में नंबर-1, जानें किसके पास कितनी दौलत

भारत के सबसे अमीर परिवार की लिस्ट आ गई है. यहां से जानिए कौन- सा परिवार किस नंबर पर है और साथ ही उनके पास कितनी दौलत है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 12 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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भारत के सबसे अमीर कारोबारी परिवारों की लिस्ट में एक बार फिर अंबानी परिवार ने अपना दबदबा कायम रखा है. हालांकि मुकेश अंबानी के परिवार की कुल संपत्ति में पिछले तीन साल में 8.5 फीसदी की गिरावट आई है, इसके बावजूद वह देश का सबसे अमीर बिजनेस परिवार बना हुआ है. वहीं गौतम अडानी का परिवार पहली पीढ़ी के बिजनेस परिवारों में सबसे ऊपर पहुंच गया है.

ये जानकारी 2026 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्युएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में सामने आई है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 300 फैमिली बिजनेस की टोटल वैल्यू अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर इन्हें एक देश माना जाए तो ये दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होती.

कौन है नंबर-1? 
रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी का परिवार 25.8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत का सबसे अमीर बिजनेस परिवार है. हालांकि, पिछले तीन साल में परिवार की संपत्ति में करीब 8.5 फीसदी की कमी आई है. इसके बावजूद अंबानी परिवार बाकी बिजनेस फैमिली से काफी आगे है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कारोबार टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी और दूसरे कई सेक्टर में फैला हुआ है, जिससे परिवार की संपत्ति का बड़ा आधार तैयार होता है.

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दूसरे नंबर पर हैं अदाणी परिवार?
अगर बात उन कारोबारियों की करें जिन्होंने अपने दम पर बिजनेस खड़ा किया और जिनका कारोबार विरासत में नहीं मिला, तो इस कैटेगरी में गौतम अडानी का परिवार सबसे ऊपर है. रिपोर्ट के मुताबिक अदाणी परिवार की संपत्ति करीब 19.6 लाख करोड़ रुपये है. इसके साथ ही अडानी परिवार भारत का सबसे अमीर फर्स्ट-जेनरेशन बिजनेस परिवार बन गया है. गौतम अडानी ने पोर्ट, एनर्जी, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाया है. 

तीसरे नंबर पर कौन?
लिस्ट में सुनील भारती मित्तल का परिवार तीसरे नंबर पर है. भारती एयरटेल के प्रमोटर सुनील मित्तल की फैमिली की संपत्ति करीब 12.1 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. इस आंकड़े के साथ मित्तल परिवार फर्स्ट-जेनरेशन बिजनेस फैमिली में दूसरे नंबर पर है. एयरटेल का टेलीकॉम कारोबार भारत के साथ-साथ कई दूसरे देशों में भी फैला हुआ है.

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टॉप-4 पर किसका नाम?
इस लिस्ट में कुमार मंगलम बिड़ला का परिवार करीब 8.14 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर है. आदित्य बिड़ला ग्रुप का कारोबार सीमेंट, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, फैशन और कई दूसरे सेक्टर्स में फैला हुआ है. लंबे समय से भारतीय कॉरपोरेट जगत में बिड़ला परिवार की मजबूत पकड़ रही है.

भारत के टॉप 300 फैमिली बिजनेस कितने अमीर?
Hurun India की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे मूल्यवान 300 फैमिली बिजनेस की कुल संपत्ति करीब 138 लाख करोड़ रुपये, यानी लगभग 1.46 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है. इस आंकड़े को अगर किसी देश की जीडीपी सेतुलना करें तो इन फैमिली बिजनेस की कुल वैल्यू दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर बैठती है. ये नीदरलैंड्स, सऊदी अरब और स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है. 

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हर दिन 4,076 करोड़ रुपये की वैल्यू जुड़ी
रिपोर्ट का एक और आंकड़ा काफी दिलचस्प है. इसके मुताबिक पिछले दो साल में भारत के टॉप 300 फैमिली बिजनेस ने औसतन हर दिन 4,076 करोड़ रुपये की वैल्यू जोड़ी है. यानी भारतीय पारिवारिक कारोबार सिर्फ पुराने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा रहे, बल्कि नई संपत्ति और वैल्यू भी लगातार तैयार कर रहे हैं.

किस परिवार की संपत्ति सबसे तेजी से बढ़ी?
तीन साल में संपत्ति बढ़ाने के मामले में शाही एक्सपोर्ट्स का आहुजा परिवार सबसे आगे रहा. इसकी संपत्ति में करीब 352 फीसदी का उछाल आया और ये बढ़कर 37,500 करोड़ रुपये हो गई. वहीं गारवेयर हाई-टेक फिल्म्स लिमिटेड के शशिकांत भालचंद्र गरवारे परिवार ने रैंकिंग में सबसे बड़ी छलांग लगाई है. तीन साल में परिवार की संपत्ति करीब 300 फीसदी बढ़कर 15,600 करोड़ रुपये हुई और उसकी रैंकिंग में 61 पायदान का सुधार हुआ है.

पिछले तीन साल में जिंदल परिवार ने सबसे ज्यादा संपत्ति जोड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक तो परिवार की संपत्ति में करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. इसके बाद जिंदल परिवार की कुल संपत्ति करीब 8.02 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो तीन साल में लगभग 70 फीसदी की बढ़ोतरी है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 12 Aug 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Business News Adani Richest Family
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