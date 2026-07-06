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हिंदी न्यूज़बिजनेसMumbai Rains: मुंबई की बारिश में डिलीवरी का इम्तिहान, जलभराव के बीच कंपनियों ने बदला काम करने का तरीका

Mumbai Rains: मुंबई की बारिश में डिलीवरी का इम्तिहान, जलभराव के बीच कंपनियों ने बदला काम करने का तरीका

Mumbai Rains: मुंबई में इस समय जमकर बारिश हो रही है, जिसका असर क्विक कॉमर्स और फूड डिलीवरी फर्म्स पर भी पड़ रहा है. ऐसे में कंपनियों ने इसके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव कर दिए हैं.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Jul 2026 03:52 PM (IST)
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Mumbai Rains: मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसी दस्तक दी है कि सड़कों पर खूब पानी भर गया है. नदी- नाले उफान पर हैं और समुद्र की लहरें पूरे शहर को भिगो रही हैं. जहां एक तरफ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है तो वहीं दूसरी ओर रोजमर्रा के कामों में लोगों को परेशानी हो रही है. जैसे कि डिलीवरी से जुड़े कामों में.

इन दिनों ऑनलाइन डिलीवरी का खूब बोलबाला है, लोग घर बैठे चीजें ऑर्डर करते हैं. जिसमें घर की ग्रोसरी, खाना, रोजमर्रा की चीजें हों या फर्नीचर ही क्यों ना है. लेकिन बारिश के मौसम की वजह से मुंबई में डिलीवरी बॉयज की परेशानी बढ़ गई है. हालांकि कंपनियों ने इस परेशानी का तोड़ भी निकाल ही लिया है.

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क्या है कंपनियों का बारिश से निपटने का प्लान?
दरअसल मुंबई में हो रही ताबड़तोड़ बारिश के चलते पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी है, ऐसे में फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने मॉनसून से निपटने की अपनी सालाना तैयारी शुरू कर दी है. इस बारे में बात करते हुए कुछ सूत्रों ने मनी कंट्रोल को बताया है कि 'हमें अभी तक कोई खास असर नहीं दिखा है. अभी शुरुआती दौर है, लेकिन हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.'

रेगुलर प्लान होगा एक्टिवेट
बारिश या मानसून के समय कंपनियां पहले से ही तैयारी रखती हैं. जैसे डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और सर्विस जारी रखने के लिए रेनकोट और सुरक्षा का दूसरा सामान देना, डार्क स्टोर्स पर फर्स्ट-एड किट रखना और जागरूकता अभियान चलाना. जिससे डिलीवरी पार्टनर्स ज्यादा देर तक बारिश में रहने से बचें और जरूरत पड़ने पर मदद ले सकें.

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हालांकि ये तैयारियां केवल राइडर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं हैं. क्विक कॉमर्स कंपनी के एक सूत्र के मुताबिक 'अगर बारिश तेज हो जाती है, तो डिलीवरी का दायरा कम हो सकता है. बाढ़ या जलभराव की वजह से कुछ इलाकों में कुछ समय के लिए सर्विस देना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारे फोरकास्टिंग सिस्टम हमें इसे बेहतर ढंग से संभालने में मदद करते हैं. हम राइडर्स को ज्यादा मांग वाले इलाकों में भेजकर और उसी हिसाब से कामकाज में बदलाव करके ऐसा करते हैं.'

बता दें कि कंपनियां मौसम के हालात पर हमेशा ही नजर बनाए रखती हैं. डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता भी दी जाती है, जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन से जुड़े और भी बदलाव किए जाते हैं. ऐसे में कमपनी केवल अपने काम ही नहीं बल्कि साथ में काम करने वालों को भी प्राथमिकता देती है. इसी के साथ अपने कस्टमर्स का भी ख्याल रखती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Jul 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Mumbai Rains Food Delivery Quick Commerce Delivery
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