दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार! क्रूड ऑयल संकट से घबराए निवेशक, सेंसेक्स-निफ्टी फिसले

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय शेयर बाजार पांचवें दिन गिरे, कच्चे तेल चिंता बनी.

अमेरिका ने भारतीय आयात पर टैरिफ; एशियाई बाजार लुढ़के.

अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट, टेक शेयरों को भारी नुकसान.

Share Market Today on July 24: आज लगातार पांचवें दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की जा रही है. कल 76391 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स आज 500 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी भी करीब 170 अंक टूटकर 23700 के स्तर पर बना हुआ है. बाजार में घबराहट हावी है.

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के चलते ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है. ऐसे में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश में महंगाई और व्यापार घाटा बढ़ने का डर निवेशकों को सताने लगा है.

अमेरिका ने लगाया नया टैरिफ

अमेरिका ने 'लेबर चिंताओं' को लेकर भारत से आयात होने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. इससे भारतीय एक्सपोर्टर कंपनियों के मार्जिन पर बुरा असर पड़ने की सभावना है.

अमेरिका का तर्क है कि वह अपने यहां की कंपनियों और उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने से बचाना चाहता है, जिनके उत्पादन में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है. अमेरिका का कहना है कि विकासशील देशों में सस्ते और जबरन श्रम के चलते उत्पादन की लागत काफी कम होती है इसलिए वहां के उत्पाद अमेरिकी बाजारों में सस्ते दामों में बिकते हैं. इससे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचता है.

एशियाई बाजार

आज एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशकों में महंगाई बढ़ने का डर हावी है. इसके चलते सभी प्रमुख एशियाई बाजार आज लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं. सुबह के शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 3% तक टूट चुका है. वहीं, सबसे बड़ी गिरावट दक्षिण कोरिया के कोस्पी में देखी जा रही है. यह 3.4% तक नीचे आ गया है. हांगकांग का हैंगसेंग भी दबाव में है. इसमें 1.1% की गिरावट देखी जा रही है. चीन का शंघाई कम्पोजिट भी 0.07% नीचे है.

वॉल स्ट्रीट का भी हाल बेहाल

गुरुवार की रात अमेरिकी शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई. टेक शेयरों में मंदी के चलते नैस्डैक कम्पोजिट 553 अंक लुढ़ककर 25137 पर बंद हुआ. डाऊ जोन्स भी 506 अंकों की गिरावट के साथ 51711 के स्तर पर बंद हुआ. S&P 500 भी 1.21% के नुकसान के साथ 7408 के स्तर पर आ गया.

कल कारोबार के दौरान गूगल की पेरेंट कंपनी Alphabet के शेयरों में 7% तक की बड़ी गिरावट देखी गई. कंपनी के तिमाही नतीजे बेहतर रहे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च बढ़ाने की बात ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. कल Tesla के शेयर भी 14% तक क्रैश हो गए. इस तेज बिकवाली के चलते अमेरिका की 7 सबसे बड़ी टेक कंपनियों- Magnificient Seven की मार्केट वैल्यू से 889 बिलियन डॉलर स्वाहा हो गए.

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