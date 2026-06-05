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हिंदी न्यूज़बिजनेसMukesh Ambani Net Worth: 5 महीने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई दौलत, अरबपतियों की लिस्ट में भी फिसले मुकेश अंबानी

Mukesh Ambani Net Worth: 5 महीने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई दौलत, अरबपतियों की लिस्ट में भी फिसले मुकेश अंबानी

Mukesh Ambani Net Worth: मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस साल बड़ी गिरावट देखने को मिली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 के पहले 5 महीनों में उनकी नेटवर्थ करीब 2.09 लाख करोड़ रुपए घट गई है.

By : सृष्टि | Updated at : 05 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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Mukesh Ambani Net Worth: देश के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल मुकेश अंबानी को इस साल बड़ा झटका लगा है. साल 2026 के पहले पांच महीनों में उनकी संपत्ति में करीब ₹2.09 लाख करोड़ की कमी आई है. इसके चलते दुनिया और एशिया के अमीर लोगों की सूची में उनकी रैंकिंग भी नीचे खिसक गई है. यहां से इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कितनी है कुल संपत्ति?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से मई 2026 के बीच मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में करीब 24 अरब डॉलर (तकरीबन 2.09 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट आई है. इसके बावजूद वह भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं और उनकी कुल संपत्ति अभी भी अरबों डॉलर में है.

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क्यों घट गई दौलत?

मुकेश अंबानी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों से जुड़ा हुआ है. पिछले कुछ महीनों में कंपनी के शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिसका सीधा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और शेयर बाजार की कमजोरी इसके कारण हैं.

अमीरों की लिस्ट में भी हुआ नुकसान

दौलत में आई गिरावट का असर सिर्फ नेटवर्थ पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी उनकी रैंकिंग नीचे चली गई. वहीं एशिया के अमीरों की सूची में भी उन्हें एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है.

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क्या अंबानी के लिए चिंता की बात है?

बाजार जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद मुकेश अंबानी की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है. रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सेवाओं, ऊर्जा और कई अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है. हालांकि, अगर आने वाले महीनों में शेयर बाजार में तेजी लौटती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

फिर भी कायम है दबदबा

भले ही इस साल उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट आई हो, लेकिन मुकेश अंबानी अब भी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. कारोबार की दुनिया में उनका प्रभाव और रिलायंस का बाजार मूल्य अब भी काफी मजबूत माना जाता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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Mukesh Ambani Business News Networth
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