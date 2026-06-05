Mukesh Ambani Net Worth: देश के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल मुकेश अंबानी को इस साल बड़ा झटका लगा है. साल 2026 के पहले पांच महीनों में उनकी संपत्ति में करीब ₹2.09 लाख करोड़ की कमी आई है. इसके चलते दुनिया और एशिया के अमीर लोगों की सूची में उनकी रैंकिंग भी नीचे खिसक गई है. यहां से इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कितनी है कुल संपत्ति?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से मई 2026 के बीच मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में करीब 24 अरब डॉलर (तकरीबन 2.09 लाख करोड़ रुपये) की गिरावट आई है. इसके बावजूद वह भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं और उनकी कुल संपत्ति अभी भी अरबों डॉलर में है.

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क्यों घट गई दौलत?

मुकेश अंबानी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों से जुड़ा हुआ है. पिछले कुछ महीनों में कंपनी के शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिसका सीधा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ा. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और शेयर बाजार की कमजोरी इसके कारण हैं.

अमीरों की लिस्ट में भी हुआ नुकसान

दौलत में आई गिरावट का असर सिर्फ नेटवर्थ पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी उनकी रैंकिंग नीचे चली गई. वहीं एशिया के अमीरों की सूची में भी उन्हें एक स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है.

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क्या अंबानी के लिए चिंता की बात है?

बाजार जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद मुकेश अंबानी की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत बनी हुई है. रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल सेवाओं, ऊर्जा और कई अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है. हालांकि, अगर आने वाले महीनों में शेयर बाजार में तेजी लौटती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

फिर भी कायम है दबदबा

भले ही इस साल उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट आई हो, लेकिन मुकेश अंबानी अब भी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. कारोबार की दुनिया में उनका प्रभाव और रिलायंस का बाजार मूल्य अब भी काफी मजबूत माना जाता है.