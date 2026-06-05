नहीं बढ़ेगी होम या कार लोन पर आपकी EMI, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर रखा बरकरार

RBI Repo Rate Descision: भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने आज बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखने का ऐलान किया है. यह फैसला कमेटी में शामिल सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया गया है, जिसकी अगुवाई RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की. साथ ही चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया.

क्यों जीडीपी ग्रोथ अनुमान में की कटौती?

रिजर्व बैंक ने वैश्विक अनिश्चतताओं को देखते हुए आर्थिक रफ्तार को थोड़ा धीमा आंका है.

पश्चिम एशिया संकट- अमेरिका-ईरान में जारी युद्ध और तनाव के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रभावित होने का जोखिम बढ़ गया है.

ऊंची ऊर्जा की कीमतें- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और अन्य जरूरी कंपोनेंट्स के दाम बढ़ने से आर्थिक विकास पर थोड़ा ब्रेक लग सकता है.

मौसम की अनिश्चितता- देश में मानसून और कृषि उत्पादन को लेकर बने जोखिमों को भी इस कटौती का आधार बनाया गया है.

125 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुका है RBI

पिछले साल (जनवरी 2025 से लेकर आज जून 2026 तक) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो रेट में कुल 4 बार बदलाव किया है. इस दौरान दरों को 6.50% से घटाकर 5.25% पर लाया गया है, जिससे कुल मिलाकर 1.25% (125 बेसिस पॉइंट्स) की बड़ी राहत मिली है. इस दौरान पहले फरवरी 2025 में रेपो रेट में 0.25 परसेंट की पहली कटौती की गई. उसके बाद अप्रैल में भी 0.25% रेट घटाए गए. पिछले साल जून में 50% की बड़ी कटौती की गई थी. फिर दिसंबर में 0.25 परसेंट की और कमी लाई गई. इस साल फरवरी में हुई बैठक में दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.

लोन और EMI पर क्या रहा असर?

लोन EMI में गिरावट- पिछले साल की शुरुआत (6.50%) के मुकाबले आज (5.25%) ब्याज दरें काफी कम है. ऐसे में जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन ले रखा है, उनकी EMI में पिछले साल के मुकाबले अच्छी-खासी कमी आ चुकी है.

FD ब्याज दरों में कमी- पिछले साल जब रेपो रेट ज्यादा थी, तब बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर शानदार रिटर्न दिया था. साल के अंत तक लगातार हुई कटौतियों के बाद बैंकों ने FD ब्याज दरों में की है.

रेपो रेट को स्थिर रखने के फायदे