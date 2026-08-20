Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबदल जाएगी दिल्ली की तस्वीर, मेट्रो से मकानों तक होंगे ये बड़े बदलाव

बदल जाएगी दिल्ली की तस्वीर, मेट्रो से मकानों तक होंगे ये बड़े बदलाव

MPD-2047: दिल्ली को लेकर मास्टर प्लान दिल्ली-2047 में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. मेट्रो के आसपास विकास, आवास तक को बढ़ावा देने की तैयारी है. जानें 2047 तक राजधानी की तस्वीर कैसे बदलने वाली है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 20 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

Master Plan Delhi-2047: दिल्ली के भविष्य के विकास को लेकर मास्टर प्लान दिल्ली-2047 में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. मेट्रो और प्रमुख परिवहन मार्गों के आसपास घना विकास, नए और किफायती आवास, पुराने डीडीए मकानों का पुनर्विकास, तीन बड़े परिवहन केंद्र और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की तैयारी है. जानें 2047 तक राजधानी की तस्वीर कैसे बदलने वाली है.

क्या मिली मंजूरी?

राजधानी दिल्ली के भविष्य के विकास को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. मास्टर प्लान दिल्ली-2047 को लेकर DDA स्तर पर अंतिम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. डीडीए से मंजूरी के बाद अब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना का इंतजार है.

RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें

किसपर है फोकस?
बढ़ती आबादी की जरूरतों को देखते हुए नए आवास विकसित करने और पुराने आवासीय क्षेत्रों के पुनर्विकास पर जोर दिया जाएगा. छोटे और किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में भी योजना बनाई गई है.

दिल्ली में बढ़ेगा वर्टिकल डेवलपमेंट
भूमि की कमी को देखते हुए मेट्रो और प्रमुख ट्रांजिट कॉरिडोर के आसपास हाई-डेंसिटी और वर्टिकल विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है. संशोधित FAR और पुनर्विकास प्रावधानों से पुराने इलाकों में अतिरिक्त विकास क्षमता पैदा हो सकती है.

मेट्रो के आसपास बनेगा कॉम्पैक्ट शहर
ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट के तहत मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के आसपास मिक्स्ड-यूज़ इलाके विकसित करने पर जोर रहेगा. आवास, रोजगार और जरूरी सुविधाओं को एक-दूसरे के करीब लाने की कोशिश होगी.

पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया बैन, भारतीयों विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस!

UER-II के आसपास हाई-डेंसिटी विकास
75 किलोमीटर लंबे Urban Extension Road-II के आसपास हाई-डेंसिटी आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव है.

तीन बड़े मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब
MPD-2047 में आनंद विहार-कड़कड़दूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां में बड़े मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे मेट्रो, रेलवे और बस सेवाओं के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो सके.

ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा
सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख परिवहन परिसरों में सौर ऊर्जा तथा पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की दिशा में प्रावधान शामिल किए गए हैं.

स्पाइसजेट पर क्यों लगा लाखों का जुर्माना? दिवालिया कार्रवाई पर बड़ा अपडेट

पुराने DDA मकानों के पुनर्विकास का रास्ता साफ
पुराने दो-मंजिला DDA आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए भी समान नीति को मंजूरी दी गई है. इससे पुराने और जर्जर आवासीय स्टॉक को नए सिरे से विकसित करने में मदद मिल सकती है.

एक और बड़ा बदलाव-TDR व्यवस्था
MPD-2047 में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है. इसके तहत किसी प्लॉट पर इस्तेमाल न हो पाने वाले निर्माण अधिकारों को दूसरे प्लॉट पर इस्तेमाल या बेचा जा सकेगा. DDA इसके लिए सिंगल-विंडो पोर्टल विकसित करने की योजना बना रहा है. MPD-2047 का लक्ष्य सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं, बल्कि दिल्ली को अधिक घना, कनेक्टेड, ट्रांजिट-केंद्रित और टिकाऊ शहर बनाना है.

एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read More
Published at : 20 Aug 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Business News DELHI Delhi Development MPD-2047
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बदल जाएगी दिल्ली की तस्वीर, मेट्रो से मकानों तक होंगे ये बड़े बदलाव
MPD-2047: बदल जाएगी राजधानी की तस्वीर, मेट्रो से मकानों तक होंगे ये बड़े बदलाव
बिजनेस
RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें
RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें
बिजनेस
पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया बैन, भारतीयों विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस!
Pakistan News: पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया बैन, भारतीयों विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस!
बिजनेस
स्पाइसजेट पर क्यों लगा लाखों का जुर्माना? दिवालिया कार्रवाई पर बड़ा अपडेट
SpiceJet Insolvency Case: स्पाइसजेट पर क्यों लगा लाखों का जुर्माना? दिवालिया कार्रवाई पर बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
महाराष्ट्र
Gen Z प्रोटेस्ट की वायरल गर्ल रिया अहीर के खिलाफ वापस होगा केस! जानें- क्यों?
Gen Z प्रोटेस्ट की वायरल गर्ल रिया अहीर के खिलाफ वापस होगा केस! जानें- क्यों?
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
झटकों के बीच TMC को इस चुनाव में मिली बड़ी जीत, BJP को कितनी सीटें?
झटकों के बीच TMC को इस चुनाव में मिली बड़ी जीत, BJP को कितनी सीटें?
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
यूटिलिटी
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget