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Money Management Tips: महीने की शुरुआत में अकाउंट में पैसे आते हैं, लेकिन देखते ही देखते खर्च हो जाते हैं. बचत नाम की कोई चीज नहीं होती. ये स्थिति काफी लोगों की है. ऐसे में निराशा और तनाव होना भी आम बात है, क्योंकि जरूरतें और सपने दोनों अधूरे रह जाते हैं.

इसके पीछे की वजह कई बार कम इनकम नहीं होती है, बल्कि जानकारी की कमी और मनी मैनेजमेंट इसके पीछे के कारण हो सकते हैं. अगर आपको भी लगता है कि जितना भी कमाएं, बचत नहीं हो रही, तो अब तरीका बदलने की जरूरत है. सही प्लानिंग और समझदारी से इस स्थिति में बदलाव किया जा सकता है...

खर्च पर नजर रखना है सबसे पहला कदम

पैसों को सही तरीके से संभालने के लिए सबसे जरूरी है कि आप हर महीने अपनी इनकम और खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखें. सिर्फ बड़े खर्च ही नहीं, बल्कि चाय, स्नैक्स या ऑनलाइन खरीदारी जैसे छोटे-छोटे खर्च भी नोट करना जरूरी है.

यही खर्च धीरे-धीरे बजट बिगाड़ते हैं. इसके लिए आप मोबाइल ऐप, नोटपैड जैसे विभिन्न तरीकों की मदद ले सकते हैं. ऐसा करने से महीने के अंत में आप अपने खर्च को ट्रैक कर पाएंगे. जिससे अपनी खर्चों में बदलाव करने में मदद मिलेगी.

बजट बनाने के साथ-साथ उसका पालन भी है जरूरी

पैसों को सही जगह में खर्च करने के लिए हर महीने की शुरुआत में बजट बनाना बेहद जरूरी है. इसमें अपनी कमाई को अलग-अलग हिस्सों में बांटना चाहिए. जैसे जरूरी खर्च, घूमना-फिरना, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च.

जब पहले से तय रहेगा कि कितना पैसा कहां खर्च करना है, तो फालतू खर्च से बचना आसान हो जाता है.

कर्ज को कंट्रोल में रखना है जरूरी

अगर आपने लोन ले रखा है, तो उसे समझदारी से मैनेज करना बहुत जरूरी है. सबसे पहले उन कर्जों को खत्म करने पर ध्यान दें जिन पर ब्याज ज्यादा लगता है. जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन.

साथ ही बेवजह उधार लेने से बचना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि आपकी कुल EMI आपकी आय के 30-40 प्रतिशत से ज्यादा न हो. इससे खर्च संतुलित रहेगा और कर्ज कम होने के साथ मानसिक दबाव भी घटेगा.

इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं

आज के बदलते दौर में कई तरह की परेशानी बिना बताए चली आती है. नौकरी का छूट जाना, बिजनेस में लॉस, मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि हालातों में तुरंत ही पैसों की जरूरत होती है.

ऐसे में जानकार कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर का इमरजेंसी फंड रखने की सलाह देते हैं. ऐसा करने से आप इमरजेंसी के समय खुद के खर्चों को आसानी से संभाल सकते हैं.

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