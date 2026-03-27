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हिंदी न्यूज़बिजनेसमिडिल ईस्ट के बीच 200 डॉलर तक पहुंच सकता है कच्चा तेल, नई वॉर्निंग से वैश्विक बाजार में हड़कंप

मिडिल ईस्ट के बीच 200 डॉलर तक पहुंच सकता है कच्चा तेल, नई वॉर्निंग से वैश्विक बाजार में हड़कंप

फिलहाल ब्रेंट क्रूड हाल के उच्च स्तर 119.50 डॉलर से गिरकर करीब 107 डॉलर प्रति बैरल पर है, लेकिन इतिहास बताता है कि हालात बिगड़ने पर कीमतें कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 06:14 PM (IST)
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Crude Oil Price Jumps: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है और अब तेल की कीमतों को लेकर बेहद गंभीर चेतावनियां सामने आ रही हैं. Macquarie Group के विश्लेषकों का कहना है कि हालात को अभी कमतर आंका जा रहा है. अगर स्थिति नहीं सुधरी, तो क्रूड ऑयल 150 डॉलर ही नहीं बल्कि 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है.

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, 27 मार्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर Strait of Hormuz लंबे समय तक बंद रहता है, तो वैश्विक सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा और मांग के मुकाबले तेल की उपलब्धता बेहद कम हो सकती है. इससे कीमतों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल सकता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, आगे क्या होगा यह तीन बातों पर निर्भर करेगा.

हॉर्मुज कब तक बंद रहता है 
एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान होता है
सप्लाई चेन कितनी जल्दी सामान्य होती है

फिलहाल ब्रेंट क्रूड हाल के उच्च स्तर 119.50 डॉलर से गिरकर करीब 107 डॉलर प्रति बैरल पर है, लेकिन इतिहास बताता है कि हालात बिगड़ने पर कीमतें कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं. साल 2008 में यह 146 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी थी.

दरअसल, दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई इसी हॉर्मुज मार्ग से गुजरती है. ऐसे में इस रास्ते में रुकावट का मतलब है- सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर.

इस बीच ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी टकराव को करीब चार हफ्ते हो चुके हैं और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कुछ समय के लिए हमले टालने की बात कही हो, लेकिन जंग खत्म होने के कोई स्पष्ट संकेत अभी नजर नहीं आ रहे. ऐसे में अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो दुनिया को सिर्फ महंगे तेल ही नहीं बल्कि एक बड़े आर्थिक झटके का भी सामना करना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: टीवी-एसी से वाशिंग मशीन तक… ईरान वॉर की दोहरी मार, 10-15% महंगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Oil Prices Global Oil Market
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