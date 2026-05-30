Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सिर्फ मध्य-पूर्व तक सीमित नहीं है. इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देने लगा है. सबसे बड़ी चिंता कच्चे तेल की कीमतों को लेकर है. हाल के दिनों में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, जिससे भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव लंबे समय तक बना रहा तो महंगाई बढ़ सकती है और इसका सीधा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है.

महंगाई क्यों बन रही है बड़ा खतरा?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. ऐसे में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो परिवहन, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है. धीरे-धीरे इसका असर रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर भी दिखने लगता है. पिछले कुछ महीनों में महंगाई नियंत्रण में थी, जिससे कंपनियों को राहत मिली थी. लेकिन अब तेल की कीमतों में आई तेजी ने फिर से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है. अगर ईंधन महंगा होता है तो कंपनियों का खर्च बढ़ेगा और अंततः इसका बोझ ग्राहकों तक पहुंच सकता है.

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कॉर्पोरेट आय पर कैसे पड़ेगा असर?

किसी भी कंपनी की कमाई सिर्फ बिक्री पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी लागत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. जब कच्चा माल, ईंधन और परिवहन खर्च बढ़ते हैं तो कंपनियों का मुनाफा घटने लगता है. हालांकि कुछ बड़ी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाकर इस असर को कम कर सकती हैं, लेकिन हर कंपनी के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता. खासकर उन सेक्टरों में जहां प्रतिस्पर्धा ज्यादा है, वहां कीमत बढ़ाने से बिक्री प्रभावित हो सकती है. ऐसे में कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ने की आशंका रहती है.

इन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा दबाव

तेल की बढ़ती कीमतों का सबसे बड़ा असर एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ सकता है. विमानन ईंधन उनकी लागत का बड़ा हिस्सा होता है. ऐसे में ईंधन महंगा होने पर या तो टिकट महंगे होंगे या कंपनियों का मुनाफा घटेगा. पेंट, केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर भी दबाव में आ सकते हैं क्योंकि इनका कच्चा माल सीधे तौर पर कच्चे तेल से जुड़ा होता है. कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन कंपनियों के मार्जिन पर असर दिखाई दे सकता है. इसके अलावा एफएमसीजी कंपनियां, सीमेंट निर्माता, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां और उर्वरक उद्योग भी बढ़ती लागत का सामना कर सकते हैं. माल ढुलाई महंगी होने से इनके खर्च बढ़ेंगे और मुनाफा प्रभावित हो सकता है.

शेयर बाजार पर भी दिख सकता है असर

बढ़ती महंगाई और ऊंची तेल कीमतें शेयर बाजार के लिए भी अच्छी खबर नहीं मानी जाती हैं. निवेशकों को डर है कि अगर महंगाई बढ़ती रही तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो सकती है. इससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बाजार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. आने वाली तिमाहियों के नतीजे यह तय करेंगे कि बढ़ती लागत का कंपनियों की कमाई पर कितना असर पड़ा है.

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क्या FY27 में कमाई के अनुमान घट सकते हैं?

अभी तक FY27 के लिए कंपनियों की कमाई को लेकर उम्मीदें सकारात्मक बनी हुई हैं. लेकिन अगर तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो कई सेक्टरों के लिए आय अनुमान में कटौती की जा सकती है. विश्लेषकों का मानना है कि पहली और दूसरी तिमाही के नतीजों में इस दबाव की तस्वीर साफ दिखाई दे सकती है. खासकर उन कंपनियों पर ज्यादा असर होगा जिनकी लागत का बड़ा हिस्सा ईंधन और आयातित कच्चे माल पर निर्भर है.

आगे क्या है सबसे बड़ी चिंता?

फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि मध्य-पूर्व में तनाव कितना लंबा चलता है. अगर हालात जल्द सामान्य हो जाते हैं तो तेल की कीमतों में राहत मिल सकती है. लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है तो महंगाई, कंपनियों की कमाई और शेयर बाजार तीनों पर दबाव बढ़ सकता है. यही वजह है कि निवेशकों से लेकर कंपनियों तक, सभी की नजर अब कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक घटनाक्रम पर टिकी हुई है. आने वाले कुछ महीने यह तय करेंगे कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट सिर्फ अस्थायी परेशानी है या फिर भारत इंक के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है.