AI के लिए इंसानों की बलि? Meta ने 8000 लोगों को निकालने के बाद रोकीं 6000 भर्तियां, HR मेमो लीक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद के साथ हेल्थकेयर व इमिग्रेशन सहायता मिलेगी।

Meta Laysoff 2026: Meta ने 23 अप्रैल को अपने लगभग 10 प्रतिशत कर्मचारियों को निकालने की पुष्टि की है, जिससे करीब 8 हजार लोग प्रभावित होंगे. इसके साथ ही कंपनी 6 हजार से ज्यादा खाली पदों को भी खत्म करने जा रही है. पिछले कुछ हफ्तों से छंटनी की खबरें सामने आ रही थी और अब एक अंदरूनी मेमो के जरिए इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है.

छंटनी की वजह क्या है?

कंपनी का कहना है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर अपना खर्च बढ़ाने और काम को ज्यादा कुशल बनाने के लिए यह कदम उठा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह छंटनी केवल एक बार नहीं होगी, बल्कि दो चरणों में हो सकती है. पहले मई में और दूसरा इस साल के लास्ट तक, लेकिन Meta ने प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस, पैकेज, हेल्थकेयर और नई नौकरी ढूंढ़ने में मदद देने का भी भरोसा दिया है.

कर्मचारियों के लिए राहत पैकेज

कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए एक अच्छा सेवरेंस पैकेज देने की बात कही है. इसके तरह कर्मचारियों को 16 हफ्तों की बेसिक सैलरी दी जाएगी और साथ ही कंपनी में बिताए गए हर साल के लिए 2 हफ्तों की अतिरिक्त सैलरी भी मिलेगी.

अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए 18 महीनों तक COBRA के तहत हेल्थकेयर कवरेज का खर्च भी कंपनी उठाएगी. वहीं अन्य देशों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसी तरह के लाभ दिए जाएंगे, हालांकि देश के नियमों के अनुसार इनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है.

कर्मचारियों को करियर सपोर्ट दिया जाएगा

इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को नई नौकरी ढूंढ़ने में मदद के लिए करियर सपोर्ट दिया जाएगा. साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें इमिग्रेशन से जुड़ी मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वह बिना किसी परेशानी के आगे के ऑप्शन तलाश सकें. इसके अलावा जिन कर्मचारियों पर इस फैसले का असर पड़ेगा, उन्हें इसकी जानकारी उनके ऑफिस और पर्सनल ईमेल के जरिए दी जाएगी.

कर्मचारियों के लिए क्या जरूरी है?