धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे

Share market today April 24: आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में है. सुबह सेंसेक्स करीब 180 अंक लुढ़ककर 77484 पर खुला.

फिर कारोबार के दौरान इसमें 500 अंकों तक की बड़ी गिरावट देखी गई. इसी तरह से निफ्टी भी 147 अंकों की गिरावट के साथ 24025 के लेवल पर आ गया है. शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक में 13 परसेंट की मामूली बढ़त देखी गई.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

आज शेयर बाजार में Nifty IT और Nifty Pharma में बिकवाली का दबाव है. शुरुआती कारोबार में 3 परसेंट की गिरावट के साथ Infosys टॉप लूजर रहा. इसके अलावा, HCL Tech, Sun Pharma, TCS, ICICI Bank के शेयरों में भी गिरावट देखी गई.

इसी तरह से Mahindra & Mahindra, L&T, Hindustan Unilever, Indigo, Nestle India टॉप गेनर्स में शामिल रहे. इन कंपनियों के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.

US का भारत पर एंटी-डंपिंग शुल्क

अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को भारत, इंडोनेशिया और लाओस से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल और पैनल्स पर शुरुआती एंटी-डंपिंग ड्यूटी की घोषणा की. एशिया से होने वाले सोलर इंपोर्ट पर पिछले एक दशक में लगाए गए टैरिफ की यह ताजा कड़ी है.

कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक फैक्ट शीट का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने बताया कि एजेंसी ने शुरुआती ड्यूटी रेट्स—जिन्हें डंपिंग मार्जिन भी कहा जाता है—की गणना की है. ये रेट्स भारत से होने वाले इंपोर्ट के लिए 123.04 परसेंट, इंडोनेशिया से होने वाले इंपोर्ट के लिए 35.17 परसेंटऔर लाओस से होने वाले इंपोर्ट के लिए 22.46 परसेंट हैं.

सरकारी व्यापार डेटा के अनुसार, पिछले साल इन तीनों देशों का US के कुल सोलर इंपोर्ट में 4.5 अरब डॉलर का योगदान था, जो कुल इंपोर्ट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है.

कच्चे तेल की कीमत

आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 1.34 परसेंट बढ़कर 97.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 1.36 परसेंट बढ़कर 106.58 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था. COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 0.96 परसेंट बढ़कर 96.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

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