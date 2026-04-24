हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटShare Market Today: धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे

Share Market Today: धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे

Share Market: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का माहौल है. 500 अंकों का गोता लगाते हुए सेंसेक्स 77112 के लेवल पर आ गया है. वहीं, निफ्टी भी 147 अंक नीचे है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 24 Apr 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

Share market today April 24: आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है. वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में है. सुबह सेंसेक्स करीब 180 अंक लुढ़ककर 77484 पर खुला.

फिर कारोबार के दौरान इसमें 500 अंकों तक की बड़ी गिरावट देखी गई. इसी तरह से निफ्टी भी 147 अंकों की गिरावट के साथ 24025 के लेवल पर आ गया है. शुरुआती कारोबार में निफ्टी बैंक में 13 परसेंट की मामूली बढ़त देखी गई.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

आज शेयर बाजार में Nifty IT और Nifty Pharma में बिकवाली का दबाव है. शुरुआती कारोबार में 3 परसेंट की गिरावट के साथ Infosys टॉप लूजर रहा. इसके अलावा, HCL Tech, Sun Pharma, TCS, ICICI Bank के शेयरों में भी गिरावट देखी गई.

इसी तरह से Mahindra & Mahindra, L&T, Hindustan Unilever, Indigo, Nestle India टॉप गेनर्स में शामिल रहे. इन कंपनियों के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.  

US का भारत पर एंटी-डंपिंग शुल्क

अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को भारत, इंडोनेशिया और लाओस से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल और पैनल्स पर शुरुआती एंटी-डंपिंग ड्यूटी की घोषणा की. एशिया से होने वाले सोलर इंपोर्ट पर पिछले एक दशक में लगाए गए टैरिफ की यह ताजा कड़ी है.

कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक फैक्ट शीट का हवाला देते हुए रॉयटर्स ने बताया कि एजेंसी ने शुरुआती ड्यूटी रेट्स—जिन्हें डंपिंग मार्जिन भी कहा जाता है—की गणना की है. ये रेट्स भारत से होने वाले इंपोर्ट के लिए 123.04 परसेंट, इंडोनेशिया से होने वाले इंपोर्ट के लिए 35.17 परसेंटऔर लाओस से होने वाले इंपोर्ट के लिए 22.46 परसेंट हैं.

सरकारी व्यापार डेटा के अनुसार, पिछले साल इन तीनों देशों का US के कुल सोलर इंपोर्ट में 4.5 अरब डॉलर का योगदान था, जो कुल इंपोर्ट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है.

कच्चे तेल की कीमत

आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 1.34 परसेंट बढ़कर 97.14 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 1.36 परसेंट बढ़कर 106.58 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था. COMEX पर कच्चे तेल की कीमतें 0.96 परसेंट बढ़कर 96.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं.

ये भी पढ़ें:

Gold-Silver rates in India Today: सोना ₹1200 हुआ सस्ता, चांदी की कीमत भी हुई कम; चेक करें लेटेस्ट रेट

Published at : 24 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Share Market Today Share Market News Sensex Today Share Market Update
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Share Market Today: धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे
धड़ाम हुआ शेयर बाजार! सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 147 अंक नीचे
स्टॉक मार्केट
Wipro का बड़ा धमाका, ₹15000 करोड़ के शेयर बायबैक का एलान, निवेशकों की लगी लॉटरी
Wipro का बड़ा धमाका, ₹15000 करोड़ के शेयर बायबैक का एलान, निवेशकों की लगी लॉटरी
स्टॉक मार्केट
Share Market: लाल से हरा हुआ शेयर बाजार, गिरावट के बाद तेजी से की रिकवरी; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों उछले
लाल से हरा हुआ शेयर बाजार, गिरावट के बाद तेजी से की रिकवरी; सेंसेक्स-निफ्टी दोनों उछले
स्टॉक मार्केट
दो दिन में 25 परसेंट चढ़े RailTel के शेयर, यूपी पुलिस और RVNL जैसी कंपनियों से मिला 700 करोड़ का ठेका
दो दिन में 25 परसेंट चढ़े RailTel के शेयर, यूपी पुलिस और RVNL जैसी कंपनियों से मिला 700 करोड़ का ठेका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
बिहार
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पप्पू यादव की दो टूक, 'माफी मांगता हूं, लेकिन...'
विश्व
Donald Trump On India: पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?
पहले कहा 'नरक', अब भारत को महान देश बताने लगे ट्रंप, पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, जानें इंडिया ने क्या कहा?
बॉलीवुड
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया इतने करोड़ का बोनस
'जमील जमाली' की पॉपुलैरिटी से खुश हुए धुरंधर के प्रोड्यूसर, राकेश बेदी को दिया ये ऑफर
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
एग्रीकल्चर
Irrigation Tips: कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
कम पानी में ऐसे करें खेतों की सिंचाई, किसानों के लिए काम के हैं टिप्स
लाइफस्टाइल
Screen Time Effects: खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
खुश रहने के लिए बस अपने रुटीन में करें यह छोटा सा बदलाव, बाद में थैंक यू बोलेंगे आप
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget