हिंदी न्यूज़बिजनेसदेशी छोरो ने किया कमाल, बना डाली 10 अरब डॉलर की कंपनी, तोड़ा मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड

देशी छोरो ने किया कमाल, बना डाली 10 अरब डॉलर की कंपनी, तोड़ा मार्क जुकरबर्ग का रिकॉर्ड

मार्क जुकरबर्ग के सबसे कम उम्र में अरबपति बनने के रिकॉर्ड टूट गया है. यह कारनामा सिलिकॉन वैली के तीन 22 वर्षीय दोस्तों ने मिलकर किया है. जिनमें से दो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 02:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Silicon Valley startups: दुनिया के जाने माने व्यक्ति और फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग के सबसे कम उम्र में अरबपति बनने के रिकॉर्ड टूट गया है. यह कारनामा सिलिकॉन वैली के तीन 22 वर्षीय दोस्तों ने मिलकर किया है. भारतीय मूल के आदर्श हिरमेठ और सूर्या विधान के साथ ब्रेंडन फूडी ने मिलकर यह रिकॉर्ड तोड़ा है. तीनों दोस्तों ने मिलकर Mercor नाम का एक एआई रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है.

कंपनी को हाल ही में 350 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली है. जो भारतीय रुपए में करीब 2,900 करोड़ रुपए होते है. इस फंडिंग के साथ ही कंपनी का वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर हो गया. इस उपलब्धि के साथ ही तीनों दोस्त सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन गए है. मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे. 
 
कैसे शुरु हुआ यह सफर?

आदर्श हिरमेठ, सूर्या विधान और ब्रेंडन फूडी सैन जोस, कैलिफोर्निया स्थित बेलार्माइन कॉलेज प्रिपरेटरी में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे. इस दौरान इनकी दोस्ती हुई. तीनों दोस्त अक्सर नेशनल डिबेट टूर्नामेंट्स की तैयारी करते रहते थे. इस दौरान ही उनकी लॉजिकल थिंकिंग और रैपिड एनालिसिस की क्षमता का विकास हुआ.

जो आगे चलकर कंपनी की सफलता के काम आई. इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए तीनों दोस्त अलग हो गए पर तीनों एआई और फ्यूचर ऑफ वर्क पर बातचीत करते रहे. सूर्या के माता-पिता दिल्ली से अमेरिका जाकर बस गए थे. 

आदर्श हिरमेठ का बयान 

फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हिरेमथ ने कहा कि अगर वो मर्कोर पर काम नहीं कर रहे होते, तो शायद कुछ महीने पहले ही कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके होते. हिरेमथ के अनुसार इतनी कम उम्र में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है. जब हिरेमठ हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब सूर्या जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में विदेश अध्ययन पढ़ रहे थे और ब्रेंडन फूडी वहीं अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे.

तीनों ने लगभग एक ही समय पर पढ़ाई छोड़कर मर्कोर पर फोकस करने का फैसला किया था. अब इसकी सफलता कुछ और ही कहानी कह रही है. मर्कोर की सफलता ने पूरे टेक दुनिया का ध्यान उनकी ओर किया है. 

Published at : 03 Nov 2025 02:49 PM (IST)
