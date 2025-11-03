अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यात को लगा तगड़ा झटका, 37.5 फीसदी गिरा एक्सपोर्ट
भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ विवाद का असर अब भारतीय निर्यात बाजार पर दिखने लगा है. GTRI के जारी आंकड़ों के अनुसार, मई से सितंबर महीने के बीच भारत का अमेरिकी निर्यात 37.5 प्रतिशत गिरा है.
Indian Exports Fall: भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ विवाद का असर अब भारतीय निर्यात बाजार पर दिखने लगा है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के जारी आंकड़ों के अनुसार, मई से सितंबर महीने के बीच भारत का अमेरिकी निर्यात 37.5 प्रतिशत गिर गया है. डेटा की बात करें तो, पिछले कुछ सालों में यह सबसे बड़ी निर्यात गिरावटों में से एक है.
अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिकी निर्यात 5.5 अरब डॉलर रह गया है. जो कि इससे पहले 8.8 अरब डॉलर था. आपको बता दें कि, अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत का भारी- भरकम टैरिफ लगा रखा है. जिसका सीधा असर भारत से होने वाले निर्यात पर दिख रहा है. बढ़ी हुई कीमतों के कारण भारतीयों वस्तुओं के लिए अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो रहा है. अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं की कीमतों में तेजी आने से इसकी मांग कम हो रही है.
जेम्स-ज्वेलरी सेक्टर में आया भूचाल
जेम्स और ज्वेलरी का बात करें तो, इस सेक्टर में 60 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है. सितंबर महीने में इसका बाजार 202.8 मिलियन डॉलर पर आ गया है. वहीं टैरिफ से पहले मई में यह आंकड़ा 500.2 मिलियन डॉलर था. इस भारी गिरावट की वजह से इस सेक्टर का काफी नुकसान हो रहा है.
जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार इस नुकसान का फायदा थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों को हो रहा है. वे अमेरिकी बाजार में अपना व्यापार बड़ा रहे है.
टैरिफ फ्री सामान पर क्या हुआ असर?
अमेरिका के टैरिफ से ऐसे वस्तुओं के निर्यात पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. जिस पर जीरो टैरिफ लगता था. अमेरिकी निर्यात का लगभग एक तिहाई हिस्सा इन्हीं वस्तुओं से आता था. इनमें लगभग 47 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है. सितंबर महीने में इनका निर्यात 1.8 अरब डॉलर रह गया है. इसके साथ ही स्मार्टफोन निर्यात, दवाईयां, मेटल, ऑटो, सोलर और ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट में भी गिरावट दर्ज की गई है.
