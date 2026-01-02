‘बड़ा सोचो और कम…,’ महिन्द्रा ग्रुप के CEO का अपने कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा मैसेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom











Mahindra Group CEO Anish Shah New Year Message: नए साल के अवसर पर महिन्द्रा ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिश शाह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए 2026 के लिए आत्मविश्वास, सहयोग, चुस्ती और साहस के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया. अपने नववर्ष संदेश में उन्होंने कहा कि महिन्द्रा समूह 2026 की ओर पूरे भरोसे के साथ देख रहा है और एक टीम के रूप में मिलकर बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शाह ने कर्मचारियों से बड़ा सोचने, बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने और इस पूरी यात्रा का आनंद लेने की अपील की, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि प्रगति के साथ-साथ समूह को अपने मूल्यों से जुड़ा रहना चाहिए. महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा द्वारा दिए गए बरगद के पेड़ के उदाहरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे बरगद का पेड़ पोषण करता है, जीवन को छूता है और मूल्य सृजित करता है, वैसे ही महिन्द्रा समूह भी समय के साथ लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचा है.

उन्होंने कहा कि बरगद की तरह ऊपर बढ़ते हुए भी जड़ों यानी मूल्यों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है और साथ ही नई शाखाओं के रूप में नए कारोबार विकसित करने होंगे. शाह ने समूह की संरचना को बरगद के पेड़ से तुलना करते हुए कहा कि हर तना एक बड़ा कारोबार है और हर जड़ से समय के साथ नया कारोबार उभरता है, जो आगे चलकर एक मजबूत स्तंभ बन जाता है.

वर्ष 2025 पर नजर डालते हुए उन्होंने कहा कि बीते साल समूह को अभूतपूर्व अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सूझबूझ के चलते महिन्द्रा ग्रुप ने इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार किया और विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता रहा.

