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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: आ गया मुंबई से भोपाल तक सिलेंडर के रेट पर अपडेट, जानें कहां सबसे ज्यादा कम है कीमत?

LPG Rate Today: आ गया मुंबई से भोपाल तक सिलेंडर के रेट पर अपडेट, जानें कहां सबसे ज्यादा कम है कीमत?

Gas Cylinder Rate Today: देश में आज गैस सिलेंडर की कीमतें जस की तस हैं. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने इनके रेट नहीं बदले हैं. जून में आखिरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम 29 रुपये बढ़ाए गए थे.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 23 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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  • घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें आज स्थिर रहीं.
  • लेह में सबसे महंगा, डिब्रूगढ़ में सबसे सस्ता मिल रहा है.
  • होरमुज तनाव, इराकी तेल लोडिंग से दाम बढ़ने की आशंका.

LPG Rate Today on July 23: आज भारत में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कीमतें पहले के स्तर पर स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2930 रुपये पर बनी हुई है. देश में अभी सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर लेह में है, जहां इसकी कीमत 1179 रुपये है. वहीं, सबसे सस्ता सिलेंडर असम के डिब्रूगढ़ में मिल रहा है, जहां कीमत 940.50 रुपये है.

शहरवार LPG की कीमतें

शहर  घरेलू सिलेंडर की कीमत कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
दिल्ली 942.0 रुपये 2930.0 रुपये
मुंबई 941.5 रुपये 2885.5 रुपये
कोलकाता 968.0 रुपये 3082.0 रुपये
चेन्नई 957.5 रुपये 3106.0 रुपये
चंडीगढ़ 951.5 रुपये 2954.5 रुपये 
देहरादून 961.0 रुपये 2983.5 रुपये
हैदराबाद 934.0 रुपये 2052.5 रुपये
भुवनेश्वर  968.0 रुपये 3115.0 रुपये
भोपाल 947.50 रुपये 3,116.5 रुपये

क्या बढ़ने वाली है गैस सिलेंडर की कीमत?

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थायी नरमी के बाद 1 जुलाई को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की बड़ी कटौती की गई थी. इसके विपरीत, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गईं. अगर इस बीच, होर्मुज (Strait of Hormuz) में तनाव और इराक से कच्चे तेल की लोडिंग पर रोक लंबे समय तक जारी रहता है, तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा. ऐसे में हो सकता है कि कंपनियां अपने घाटे को कम करने के लिए आने वाले हफ्तों या अगले महीने अगस्त की शुरुआत में कीमतें बढ़ा सकती हैं.

हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने अपने विशाल टैंकर लीला जामनगर से 20 लाख बैरल इराकी तेल उठाने के प्लान को कैंसिल कर दिया है. इसी तरह से मैंगलोर रिफाइनरी (MRPL) ने भी अपने टैंकर देश गौरव की लोडिंग रोक दी है. भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर भारतीय नाविकों को होर्मुज के खतरे वाले रूट पर भेजने से मना किया है क्योंकि यहां लगातार जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 07:33 AM (IST)
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