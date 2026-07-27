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हिंदी न्यूज़बिजनेस27 जुलाई को बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें गैस सिलेंडर की कीमत

27 जुलाई को बदले गैस सिलेंडर के दाम? जानें गैस सिलेंडर की कीमत

LPG Rate Today 27 July 2026: क्या आज घरेलू या कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है? जानिए 14.2 किलो घरेलू और 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर के ताजा रेट और जरूरी जानकारी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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LPG Rate Today 27 July 2026: अगर आप आज रसोई गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो पहले उसके ताजा दाम जान लेना जरूरी है. 27 जुलाई 2026 को घरेलू एलपीजी यानी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तेल विपणन कंपनियों ने इस महीने घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत रखे हैं. वहीं, कमर्शियल यानी 19 किलोग्राम सिलेंडर के रेट भी जुलाई में संशोधित किए जाने के बाद फिलहाल स्थिर हैं.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ बदलाव

देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम पहले की तरह ही बने हुए हैं. हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं, लेकिन 27 जुलाई तक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई नई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई है.

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कमर्शियल सिलेंडर का क्या है हाल?

19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जुलाई की शुरुआत में कटौती की गई थी. इसके बाद से इनकी कीमतों में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. इसका लाभ होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को मिल रहा है.

गैस सिलेंडर की कीमतें कैसे तय होती हैं?

एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कई कारकों पर निर्भर करती हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत, कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, परिवहन लागत और सरकारी नीतियां प्रमुख हैं. इन्हीं कारणों से समय-समय पर सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है.

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गैस सिलेंडर लेते समय रखें ये सावधानियां

गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय उसकी सुरक्षा सील, वजन और किसी भी तरह के गैस रिसाव की जांच जरूर करें. यदि सिलेंडर की सील टूटी हुई हो या रिसाव महसूस हो, तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत गैस एजेंसी को इसकी जानकारी दें. साथ ही, डिलीवरी रसीद लेना न भूलें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Jul 2026 08:01 AM (IST)
Tags :
Business News LPG  LPG RATE
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