आज किस रेट में होगी 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें दिल्ली से जयपुर तक के रेट
LPG Rate Today on August 13, 2026: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से गहराता जा रहा है. इससे क्रूड ऑयल की कीमतों पर असर पड़ रहा है. बहरहाल, देश में LPG की कीमतें अभी तक स्थिर हैं.
- अमेरिका-ईरान तनाव के बीच एलपीजी कीमतों पर चिंताएं बनीं.
- लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज पर हमला किया.
- अगस्त में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹192 घटाई गई.
- पश्चिमी एशिया संकट के कारण एलपीजी बिक्री घटी, लोग पीएनजी की ओर मुड़े.
LPG Rate Today on August 13, 2026: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान इन दिनों LPG की कीमतों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, भले ही रिटेल स्तर पर इनकी कीमतों में बदलाव किए हुए एक महीने से लंबा वक्त हो गया है. हालांकि, इस बीच लाल सागर के बाब-अल मंदेब जलडमरूमध्य के पास यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा एक मालवाहक जहाज पर किए गए भीषण मिसाइल हमले ने फिर से नई चिंताएं पैदा कर दी हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बाद यह पहली दफा है, जब लाल सागर में हूती समूह ने इतना बड़ा हमला किया है. हूतियों का दावा है कि वे सऊदी अरब से जुड़े और सैन्य उपकरण ले जाने वाले जहाजों को ही सिर्फ निशाना बना रहे थे. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन जहाजों में खाने-पीने की चीजें और दूसरे कमर्शियल सामान थे. इस तनाव के चलते अब यह शिपिंग रूट भी पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गया है.
आज कितनी है एलपीजी की कीमत?
|शहर
|14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत
|19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत
|दिल्ली
|942 रुपये
|2,738 रुपये
|मुंबई
|941.50 रुपये
|2,691.50 रुपये
|नोएडा
|939.50 रुपये
|2,738 रुपये
|जयपुर
|945.50 रुपये
|2,765.50 रुपये
|कोलकाता
|968 रुपये
|2,872.50 रुपये
कितने घटाए गए रेट?
अगस्त के महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 192 रुपये की भारी कटौती की गई थी, जिससे त्योहारी सीजन से पहले होटल, रेस्टोरेंट्स और दूसरे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिली है. हालांकि, घरेलू LPG अभी भी लागत से कम कीमत पर बेची जा रही है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने जानकारी दी कि खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली LPG की बिक्री पर सरकारी फ्यूल रिटेलर्स को होने वाला रेवेन्यू लॉस जुलाई में 500 रुपये प्रति 14.2-kg सिलेंडर था, जो अगस्त में घटकर 188 रुपये प्रति सिलेंडर रह गया है. इस बीच, भारत में LPG की बिक्री 17.4% घटकर 2.37 मिलियन टन रह गई है.
इंडस्ट्री के अधिकारियों का मानना है कि इस गिरावट की मुख्य वजह पश्चिमी एशिया में संकट के दौर में पाइप से मिलने वाली नैचुरल गैस (PNG) की ओर लोगों का बढ़ता झुकाव है.
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