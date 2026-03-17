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हिंदी न्यूज़बिजनेसबिजनेस के लिए पैसे नहीं होने का बहाना छोड़िए, सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें ये धाकड़ बिजनेस; होगी तगड़ी कमाई

बिजनेस के लिए पैसे नहीं होने का बहाना छोड़िए, सिर्फ 5000 रुपये में शुरू करें ये धाकड़ बिजनेस; होगी तगड़ी कमाई

आज के समय में काफी लोग पारंपरिक नौकरी के बजाय ऐसा काम चुनना चाहते हैं, जहां उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिले और कमाई की संभावनाएं भी ज्यादा हों.....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 17 Mar 2026 12:51 PM (IST)
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Low Investment Business Ideas: आज के समय में काफी लोग पारंपरिक नौकरी के बजाय ऐसा काम चुनना चाहते हैं, जहां उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिले और कमाई की संभावनाएं भी ज्यादा हों. हालांकि अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन सही आइडिया या ज्यादा पूंजी न होने की वजह से वे शुरुआत नहीं कर पाते.

सच यह है कि हर बिजनेस के लिए बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती, कई काम ऐसे भी हैं जिन्हें आप 5000 रुपये की छोटी रकम से भी शुरू कर सकते हैं. अगर मेहनत और थोड़ा धैर्य रखा जाए, तो कम बजट में शुरू किया गया काम भी समय के साथ अच्छी और स्थिर आमदनी का जरिया बन सकती है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ बिजनेस आइडिया के बारे में....

घर से शुरू करें खाने का छोटा बिजनेस

अगर आपको खाना बनाना आता है, तो इस हुनर को कमाई में बदला जा सकता है. घर से टिफिन सर्विस या स्नैक्स तैयार करके बेचने का काम बहुत कम खर्च में शुरू किया जा सकता है. जिसमें करीब 3000 से 5000 रुपये में जरूरी सामान लेकर शुरुआत हो जाती है.

सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए आसानी से ग्राहकों तक पहुंच बनाई जा सकती है. शुरुआत में प्रति ऑर्डर थोड़ा कम मुनाफा कमाकर आप जल्द ही 10 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह की कमाई तक आसानी से पहुंच सकते है. अगर आपके पास नौकरी के बाद समय बचता है तो इसे पार्ट टाइम काम के तौर पर भी शुरू किया जा सकता है. 

हैंडमेड चीजें बनाकर करें कमाई

अगर आपको कुछ नया बनाने का शौक है, तो हैंडमेड चीजों का छोटा कारोबार शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. मोमबत्तियां, साबुन या आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी चीजें कम खर्च में तैयार की जा सकती हैं. इन चीजों को छोटा बिजनेस करने के लिए करीब 3000 से 5000 रुपये की जरूरत होती है. 

इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या आसपास के बाजार में बेचकर धीरे-धीरे ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं. सही तरीके से काम बढ़ने पर इस बिजनेस से हर महीने 15 हजार से 50 हजार रुपये तक की अच्छी कमाई की जा सकती है. 

ऑनलाइन कोचिंग बना सकता हैं कमाई का जरिया

अगर किसी विषय में आपकी अच्छी समझ है, तो उसे इस्तेमाल करके आप ट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ाने का काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं होती.

सिर्फ 1000 से 5000 रुपये में बेसिक चीजें जैसे व्हाइटबोर्ड और इंटरनेट जैसी चीजें लेकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे आमदनी भी बढ़ने लगती है.

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Low Investment Business Ideas Business Ideas Under 5000 Rupees
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