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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानें आपके शहर में किस रेट पर बिक रहा सोना...

घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 17 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना-चांदी किस रेट पर बिक रहा है....

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 17 Mar 2026 10:16 AM (IST)
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Gold Silver Price Today: घरेलू फ्यूचर मार्केट में मंगलवार, 17 मार्च को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है. खबर लिखे जाने तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 2 अप्रैल, 2026 का एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर वायदा करीब 1100 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था.

एमसीएक्स पर गोल्ड वायदा 1,56,891 रुपये (प्रति 10 ग्राम) पर ओपन हुआ. इसके आखिरी कारोबारी दिन एमसीएक्स पर सोना 1,55,736 रुपये पर ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

सुबह करीब 10:00 बजे, गोल्ड वायदा 0.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,56,848 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. गोल्ड फ्यूचर वायदा शुरुआती कारोबार में 1,56,996 रुपये के हाई लेवल पर पहुंचा था. आइए जानते हैं आज आपके शहर में सोना-चांदी किस रेट पर बिक रहा है....

चांदी की कीमत

एमसीएक्स पर 5 मई 2026 का एक्सपायरी वाला सिल्वर 1.66 फीसदी की तेजी के साथ 2,60,793 रुपये (प्रति किलो) पर ट्रेड कर रहा था. चांदी ने कारोबारी दिन की शुरुआत 2,61,457 रुपये पर की थी. दिन के कारोबार के दौरान चांदी का हाई लेवल 2,61,457 रुपये था.

दिल्ली और मुंबई में 10 ग्राम चांदी आज 2,699 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 26,990 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,759 और कोलकाता में 2,750 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,560 रुपए
22 कैरेट - 1,44,440 रुपए
18 कैरेट - 1,18,210 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,410 रुपए
22 कैरेट - 1,44,290 रुपए
18 कैरेट - 1,18,060 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,60,470 रुपए
22 कैरेट - 1,47,090 रुपए
18 कैरेट - 1,23,990 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,410 रुपए
22 कैरेट - 1,44,290 रुपए
18 कैरेट - 1,18,060 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,460 रुपए
22 कैरेट - 1,44,340 रुपए
18 कैरेट - 1,18,110 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,560 रुपए
22 कैरेट - 1,44,440 रुपए
18 कैरेट - 1,18,210 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,57,460 रुपए
22 कैरेट - 1,44,340 रुपए
18 कैरेट - 1,18,110 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,58,620 रुपए
22 कैरेट - 1,45,400 रुपए
18 कैरेट - 1,18,970 रुपए

यह भी पढ़ें: Stock Market 17 March: शेयर बाजार में दूसरे दिन भी रिकवरी जारी, सेंसेक्स 207 अंक उछला; निफ्टी 23,478 के पार

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 10:16 AM (IST)
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