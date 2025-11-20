बैंक से लोन ना मिले तो क्या करें? खराब सिबिल स्कोर पर भी इन जगहों से मिलेगा लोन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Low Cibil Score Loan Options: शादी-विवाह, मकान, बच्चों की उच्च शिक्षा या किसी गंभीर बीमारी के वक्त अक्सर लोगों को पैसों की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे वक्त में अगर उन्होंने इमरजेंसी फंड बना रखा हैं तब तो, उनका काम आसानी से हो जाता है. वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, पर अगर आपके पास किसी तरह का फंड ना हो तो, लोग बैंक से लोन लेने का विचार बनाते हैं.

हालांकि, बैंक लोन देने से पहले आपसे संबंधित बहुत सी चीजों की खोजबीन करते हैं. बैंक आपके सिबिल स्कोर के आधार पर ही आपका लोन पास करती है. अगर आपका सिबिल स्कोर कम है और बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है. ऐसी स्थिति में भी आपको पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जिनमें आप लो सिबिल स्कोर के बावजूद भी लोन पा सकते है. आइए जानते हैं, ऐसे ही कुछ विकल्पों के बार में......

1. नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लोन

बैंक अगर आपको लोन देने से मना कर रहा हैं तो, आप एनबीएफसी कंपनी से लोन ले सकते हैं. कम सिबिल स्कोर पर भी एनबीएफसी कंपनियां लोन पास कर देती हैं. हालांकि, इनकी ब्याज दरें बैंकों की तुलना में ज्यादा हो सकती है. इसलिए लोन लेने से पहले इसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

2. गोल्ड लोन

अगर पास गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी है तो, आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं. गोल्ड लोन की ब्याज दरें भी काफी कम होती है. साथ ही, इसके लिए आपका सिबिल स्कोर नहीं देखा जाता है.

3. एफडी लोन

अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखा है तो, आप एफडी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एफडी लोन के लिए आपका सिबिल स्कोर नहीं देखा जाता है. आपकी एफडी राशि पर आपको लगभग 90 प्रतिशत तक लोन बहुत आसानी से मिल सकता है.

4. जॉइंट लोन

अपने परिचित किसी व्यक्ति जिनका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है. उनके साथ मिलकर आप जॉइंट लोन ले सकते है. हालांकि, इसके लिए सामने वाले व्यक्ति की सहमति जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह