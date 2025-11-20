Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Groww Share Price Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 20 नवंबर को ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलेनियर्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. कंपनी शेयरों में दर्ज गिरावट का यह सिलसिला आज भी जारी है. बीएसई पर कंपनी के शेयर 8.26 प्रतिशत तक टूट गए है.

वहीं, एनएसई पर भी कंपनी के शेयर 7.92 फीसदी तक गिर गए है. जिससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. बुधवार के कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा था. आइए जानते हैं, आज कंपनी शेयर बाजार में कैसा कारोबार कर रही हैं.....

गिरावट की वजह

कंपनी शेयरों की लिस्टिंग के बाद पहले 5 दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. कंपनी शेयर अपने आईपीओ प्राइस 100 रुपए से उछलकर 190 रुपए के पार चला गया था. हालांकि, बुधवार के कारोबारी दिन मुनाफावसूली के कारण शेयरों में गिरावट आई और ये 10 फीसदी तक टूट गए.

कंपनी शेयरों पर लोअर सर्किट भी लग गया था. कंपनी शेयरों पर यह दबाव गुरुवार को भी जारी रहा. शुरुआती कारोबार में ही कंपनी के 2.5 करोड़ से अधिक शेयरों की ट्रेडिंग हो चुकी थी.



शेयर बाजार में कंपनी का हाल

गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे बीएसई पर कंपनी शेयर 154.24 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो पिछले दिन बंद की तुलना में 9.24 प्रतिशत या 15.70 रुपए की गिरावट को दिखाता है. आज शेयर 157 रुपए पर ओपन हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान शेयर 162.29 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं, 153.01 रुपए का लो लेवल रहा था.

एनएसई पर कंपनी शेयर 154.01 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. जो लगभग 15 रुपए की गिरावट दिखाता है. दिन की शुरुआत 157.55 रुपए पर हुई थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी का हाई लेवल 162.27 रुपए था.



