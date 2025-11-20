Groww Share Price Today: ग्रो के शेयर टमाटर के तरह हुए लाल, जानें अचानक से शुरू हुई इस गिरावट की वजह
शेयर बाजार में 20 नवंबर को ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलेनियर्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. बीएसई पर कंपनी के शेयर 8.26 प्रतिशत तक टूट गए है.
Groww Share Price Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 20 नवंबर को ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलेनियर्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है. कंपनी शेयरों में दर्ज गिरावट का यह सिलसिला आज भी जारी है. बीएसई पर कंपनी के शेयर 8.26 प्रतिशत तक टूट गए है.
वहीं, एनएसई पर भी कंपनी के शेयर 7.92 फीसदी तक गिर गए है. जिससे निवेशकों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है. बुधवार के कारोबारी दिन कंपनी के शेयरों में 10 प्रतिशत का लोअर सर्किट लगा था. आइए जानते हैं, आज कंपनी शेयर बाजार में कैसा कारोबार कर रही हैं.....
गिरावट की वजह
कंपनी शेयरों की लिस्टिंग के बाद पहले 5 दिनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था. कंपनी शेयर अपने आईपीओ प्राइस 100 रुपए से उछलकर 190 रुपए के पार चला गया था. हालांकि, बुधवार के कारोबारी दिन मुनाफावसूली के कारण शेयरों में गिरावट आई और ये 10 फीसदी तक टूट गए.
कंपनी शेयरों पर लोअर सर्किट भी लग गया था. कंपनी शेयरों पर यह दबाव गुरुवार को भी जारी रहा. शुरुआती कारोबार में ही कंपनी के 2.5 करोड़ से अधिक शेयरों की ट्रेडिंग हो चुकी थी.
शेयर बाजार में कंपनी का हाल
गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे बीएसई पर कंपनी शेयर 154.24 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो पिछले दिन बंद की तुलना में 9.24 प्रतिशत या 15.70 रुपए की गिरावट को दिखाता है. आज शेयर 157 रुपए पर ओपन हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान शेयर 162.29 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचे थे. वहीं, 153.01 रुपए का लो लेवल रहा था.
एनएसई पर कंपनी शेयर 154.01 रुपए पर ट्रेड कर रही थी. जो लगभग 15 रुपए की गिरावट दिखाता है. दिन की शुरुआत 157.55 रुपए पर हुई थी. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी का हाई लेवल 162.27 रुपए था.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
