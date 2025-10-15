लोअर और मिडिल क्लास को LIC का तोहफा! शुरु की दो धांसू स्कीम, जानें पूरी डिटेल

LIC New Schemes 2025: भारतीय नागरिक बचत और निवेश में काफी भरोसा करते हैं. इसके लिए वे अलग- अलग स्कीम में पैसों का निवेश करते हैं. कोई म्‍युचुअल फंड में एसआईपी करता है तो, कोई इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ में अपने पैसे लगाता है. कोई शेयरों की खरीद-बिक्री करता है, तो वहीं कोई पीपीएफ और एफडी का सेफ रास्ता चुनता है. इन सभी निवेश विकल्पों में जो एक बात कॉमन है, वो अच्छा रिटर्न पाने की चाहत है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने आम लोगों के लिए 2 नए इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है. इन स्कीम की शुरुआत 15 अक्टूबर, बुधवार से हो रही है.

दोनों ही इंश्योरेंस स्कीम लोअर इनकम और मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. एलआईसी ने इन स्कीमों को पूरी तरह से रिस्क फ्री बनाया है. जिसपर बाजार के उतार- चढ़ाव का कोई असर नहीं होता है.

कौन सी है ये दो नई स्कीम?

एलआईसी ने इन 2 नई योजनाओं का नाम एलआईसी जन सुरक्षा (LIC Jan Suraksha) और एलआईसी बीमा लक्ष्मी (LIC Bima Lakshmi) रखा है. इन दोनों ही स्कीम को अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. एलआईसी के अनुसार इन दोनों ही स्कीमों से लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को फायदा पहुंचेगा.

एलआईसी जन सुरक्षा

एलआईसी जन सुरक्षा खासकर लोअर वर्ग को ध्यान में रखकर शुरु की गई योजना है. इसके तहत लोगों को लो कॉस्ट वाली इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. यह स्कीम नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड इंश्योरेंस वाली योजना है. जिसका मतलब है कि, यह योजना बाजार के उतार चढ़ाव से लोगों को बचाती है. इस योजना का बाजार से कोई लेना देना नहीं है. कम प्रीमियम होने की वजह से लोअर वर्ग के लोगों के लिए यह एक शानदार स्कीम हो सकती है.

एलआईसी बीमा लक्ष्मी

एलआईसी बीमा लक्ष्मी स्कीम को मिडिल क्लास के लोगों का ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह एक लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग स्कीम है. एलआईसी जन सुरक्षा योजना की तरह ही इसे भी नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड बनाया गया है. यानि कि यह योजना बाजार से जुड़ी हुई नहीं है. इस योजना के तहत निवेशकों को लाइफ कवर और मैच्योरिटी पर पैसे मिलेंगे.

यह भी पढ़ें: शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक उछला, तो वहीं निफ्टी 25,264 के पार