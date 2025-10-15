हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसलोअर और मिडिल क्लास को LIC का तोहफा! शुरु की दो धांसू स्कीम, जानें पूरी डिटेल

लोअर और मिडिल क्लास को LIC का तोहफा! शुरु की दो धांसू स्कीम, जानें पूरी डिटेल

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने आम लोगों के लिए 2 नए इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है. इन स्कीम की शुरुआत 15 अक्टूबर, बुधवार से हो रही है. जानें योजना की पूरी डिटेल.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

LIC New Schemes 2025: भारतीय नागरिक बचत और निवेश में काफी भरोसा करते हैं. इसके लिए वे अलग- अलग स्कीम में पैसों का निवेश करते हैं. कोई म्‍युचुअल फंड में एसआईपी करता है तो, कोई इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर  ईटीएफ में अपने पैसे लगाता है. कोई शेयरों की खरीद-बिक्री करता है, तो वहीं कोई पीपीएफ और एफडी का सेफ रास्ता चुनता है. इन सभी निवेश विकल्पों में जो एक बात कॉमन है, वो अच्छा रिटर्न पाने की चाहत है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने आम लोगों के लिए 2 नए इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है. इन स्कीम की शुरुआत 15 अक्टूबर, बुधवार से हो रही है. 

दोनों ही इंश्योरेंस स्कीम लोअर इनकम और मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. एलआईसी ने इन स्कीमों को पूरी तरह से रिस्क फ्री बनाया है. जिसपर बाजार के उतार- चढ़ाव का कोई असर नहीं होता है. 

कौन सी है ये दो नई स्कीम?

एलआईसी ने इन 2 नई योजनाओं का नाम एलआईसी जन सुरक्षा (LIC Jan Suraksha) और एलआईसी बीमा लक्ष्मी (LIC Bima Lakshmi) रखा है. इन दोनों ही स्कीम को अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है. एलआईसी के अनुसार इन दोनों ही स्कीमों से लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को फायदा पहुंचेगा. 

एलआईसी जन सुरक्षा 

एलआईसी जन सुरक्षा खासकर लोअर वर्ग को ध्यान में रखकर शुरु की गई योजना है. इसके तहत लोगों को लो कॉस्ट वाली इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. यह स्कीम नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड इंश्योरेंस वाली योजना है. जिसका मतलब है कि, यह योजना बाजार के उतार चढ़ाव से लोगों को बचाती है. इस योजना का बाजार से कोई लेना देना नहीं है. कम प्रीमियम होने की वजह से लोअर वर्ग के लोगों के लिए यह एक शानदार स्कीम हो सकती है.    

एलआईसी बीमा लक्ष्मी

एलआईसी बीमा लक्ष्मी स्कीम को मिडिल क्लास के लोगों का ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह एक लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग स्कीम है. एलआईसी जन सुरक्षा योजना की तरह ही इसे भी नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड बनाया गया है. यानि कि यह योजना बाजार से जुड़ी हुई नहीं है. इस योजना के तहत निवेशकों को लाइफ कवर और मैच्योरिटी पर पैसे मिलेंगे.  

यह भी पढ़ें: शेयर मार्केट की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक उछला, तो वहीं निफ्टी 25,264 के पार

Published at : 15 Oct 2025 11:10 AM (IST)
Tags :
LIC New Schemes 2025 LIC Jan Suraksha Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sajjad Barkwal Slammed Khawaja Asif: 'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
'इतना बेशर्म, इतना बेगैरत और इतना बेहया इंसान....', PAK के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पर जमकर बरसा ये मिनिस्टर, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया
विश्व
India Vs Bhutan: भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
भूटान का हर शख्स भारतीयों से कमाता है ज्यादा, आंकड़े सुनकर पकड़ लेंगे माथा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड में रहस्यमयी बुखार से 15 दिन में 10 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश
क्रिकेट
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
विक्की कौशल ने दी कैटरीना कैफ की डिलीवरी को लेकर हिंट, कहा- 'मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं'
शिक्षा
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
लीबिया में कर ली 20 साल नौकरी तो कमा लेंगे भारत के इतने रुपये! जानिए
जनरल नॉलेज
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
मुकेश अंबानी के घर में किचन की जिम्मेदारी किस बहू के पास, राधिका मर्चेंट या श्लोका मेहता?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget