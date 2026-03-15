अगर बैंक जाने का प्लान है तो पहले जान लें यह जरूरी अपडेट, अगले हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक...

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Bank Holidays in March 2026: अगर आप आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेना बेहतर रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक हर साल पहले से ही बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी करता हैं. जिसमें यह बताया जाता है कि किस तारीख को और किन शहरों में बैंक बंद रहने वाले है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर से जुड़ी छुट्टियों की जानकारी जरूर चेक करनी चाहिए.

आने वाले सप्ताह की बात करें तो अलग-अलग वजहों से देश के कई शहरों में कुल चार दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में अगर अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि किस दिन और किस वजह से बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं, इस विषय में....

17 मार्च को इन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक

आरबीआई ने 17 मार्च, मंगलवार को शब-ए-कद्र को लेकर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद करने का फैसला लिया है. इसके अलावा पूरे देश में बैंकों में सामान्य कामकाज होगा. अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपके बैंक जाने से परहेज करना चाहिए.

19 मार्च को कई शहरों में बैंक रहेंगे बंद

19 मार्च को देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं. इस दिन बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, श्रीनगर, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

आरबीआई ने यह छुट्टी गुड़ी पड़वा, उगादी त्यौहार, तेलुगु नववर्ष दिवस, सजीबू नोंगमपनबा (चेइराओबा) और पहले नवरात्र के कारण दी है.

20 मार्च को ईद-उल-फित्र की छुट्टी

20 मार्च को ईद-उल-फित्र की वजह से जम्मू, श्रीनगर, कोची, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा इत्यादि शहरों में बैंक बंद रहने वाले है. अगर आप इस दिन बैंक से जुड़ा कोई काम करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

21 मार्च को भी रहेंगे बैंक बंद

21 मार्च शनिवार को पूरे देश में रमजान-ईद का त्योहार मनाया जाएगा. इसको लेकर देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

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