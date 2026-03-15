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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Alert: अगर बैंक जाने का प्लान है तो पहले जान लें यह जरूरी अपडेट, अगले हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक...

Bank Holiday Alert: अगर बैंक जाने का प्लान है तो पहले जान लें यह जरूरी अपडेट, अगले हफ्ते 4 दिन बंद रहेंगे बैंक...

अगर आप आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेना बेहतर रहेगा. आने वाले सप्ताह में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 15 Mar 2026 01:07 PM (IST)
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Bank Holidays in March 2026: अगर आप आने वाले दिनों में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेना बेहतर रहेगा. भारतीय रिजर्व बैंक हर साल पहले से ही बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी करता हैं. जिसमें यह बताया जाता है कि किस तारीख को और किन शहरों में बैंक बंद रहने वाले है. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर से जुड़ी छुट्टियों की जानकारी जरूर चेक करनी चाहिए.

आने वाले सप्ताह की बात करें तो अलग-अलग वजहों से देश के कई शहरों में कुल चार दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. ऐसे में अगर अगले हफ्ते बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो पहले यह जान लेना जरूरी है कि किस दिन और किस वजह से बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं, इस विषय में....

17 मार्च को इन शहरों में नहीं खुलेंगे बैंक

आरबीआई ने 17 मार्च, मंगलवार को शब-ए-कद्र को लेकर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद करने का फैसला लिया है. इसके अलावा पूरे देश में बैंकों में सामान्य कामकाज होगा. अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपके बैंक जाने से परहेज करना चाहिए. 

19 मार्च को कई शहरों में बैंक रहेंगे बंद

19 मार्च को देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं. इस दिन बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, श्रीनगर, मुंबई, नागपुर, पणजी और विजयवाड़ा में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

आरबीआई ने यह छुट्टी  गुड़ी पड़वा, उगादी त्यौहार, तेलुगु नववर्ष दिवस, सजीबू नोंगमपनबा (चेइराओबा) और पहले नवरात्र के कारण दी है.  

20 मार्च को ईद-उल-फित्र की छुट्टी

20 मार्च को ईद-उल-फित्र की वजह से जम्मू, श्रीनगर, कोची, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा इत्यादि शहरों में बैंक बंद रहने वाले है. अगर आप इस दिन बैंक से जुड़ा कोई काम करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

21 मार्च को भी रहेंगे बैंक बंद

21 मार्च शनिवार को पूरे देश में रमजान-ईद का त्योहार मनाया जाएगा. इसको लेकर देश के कई शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.  

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आज इन बहुमूल्य धातुओं को खरीदने के लिए कितना खर्च करना होगा...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
RBI Bank Holiday List Bank Holidays In March 2026
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