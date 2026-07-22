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हिंदी न्यूज़बिजनेसITR: 1 करोड़ का टैक्स भरा, लेऑफ में चली गई शख्स की नौकरी, पोस्ट कर छलका दर्द, छिड़ी बहस

ITR: 1 करोड़ का टैक्स भरा, लेऑफ में चली गई शख्स की नौकरी, पोस्ट कर छलका दर्द, छिड़ी बहस

ITR News: सोशल मीडिया पर एक शख्स ने पोस्ट शेयर कर अपान दुख जाहिर किया है. उसने अब तक लगभग 1 करोड़ का टैक्स भरा है, और अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 22 Jul 2026 07:54 PM (IST)
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ITR Filing 2026: सोशल मीडिया पर एक भारतीय शख्स ने बताया कि उसने अब तक करीब 1 करोड़ रुपये का टैक्स भर दिया होगा. लेकिन फिर भी हाल ही में उसको कंपनी में हुए लेऑफ में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. अब इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया आ ही है, कोई इस शख्स के लिए दुखी हो रहा है, तो कोई उसे सांत्वना दे रहा है.

क्या है पोस्ट?
दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट X पर एक मोहम्मद नौसथ नाम के एक युवक ने एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में युवक ने लिखा, '14 साल के करियर में अब तक लगभग 1 करोड़ रुपये इनकम टैक्स के तौर पर भरे हैं. अब नौकरी से निकाला जा रहा है. सपोर्ट सिस्टम का कोई नामो-निशान नहीं है. धन्यवाद भारत.' यो पोस्ट शेयर करते ही सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया है.

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सोशल मीडिया रिएक्शन
इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस की बारिश होने लगी है. कई यूजर्स इस पोस्ट को लेकर शख्स को सांत्वना दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग इस पर अलग तरह की प्रतिक्रया दे रहे हैं. इस पोस्ट पर टैक्स और सरकारी सुविधाओं को लेकर नई बहस छिड़ गई है. क्योंकि शख्स ने ये भी बताया कि उसे अभी पता चला है कि नौकरी छोड़ने पर मिलने वाला सेवरेंस पे भी टैक्स के दायरे में आएगा.

ITR 2026 की लास्ट डेट से पहले वायरल हुआ पोस्ट
ये पोस्ट ITR भरने की आखिरी तारीख से पहले वायरल हो गया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई. कुछ लोगों का कहना था कि भारत में नौकरी जाने पर लोगों के लिए पर्याप्त सरकारी मदद नहीं है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि हर व्यक्ति को ऐसी स्थिति के लिए अपनी बचत और इमरजेंसी फंड तैयार रखना चाहिए.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये बहस वाकई में कई सारे सवाल खड़े करती है. अगर इतना टैक्स भरने के बाद भी व्यक्ति को सुविधाएं ना मिलें तो ऐसा टैक्स भरने से क्या ही फायदा हो रहा है. हालांकि ऐसे समय में EPF, NPS और 80C जैसी टैक्स बचाने की योजनाएं भी लाभदायक साबित होती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 22 Jul 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Income Tax Return ITR Filing 2026
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