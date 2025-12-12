हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आज से खुल रहा है 10602 करोड़ रुपये का आईपीओ, पैसा लगाने से पहले जान लें ये जरूरी डिटेल

आज से खुल रहा है 10602 करोड़ रुपये का आईपीओ, पैसा लगाने से पहले जान लें ये जरूरी डिटेल

ICICI Prudential AMC IPO: ICICI Prudential AMC का आईपीओ आज 12 दिसंबर से लॉन्च होने जा रहा है. इसमें 16 दिसंबर तक निवेश का मौका मिलेगा. आईपीओ के जरिए 10,602.65 करोड़ जुटाने का प्लान है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 12 Dec 2025 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

ICICI Prudential AMC IPO: ICICI Prudential AMC का आईपीओ आज से खुल गया है. इसके लिए 16 दिसंबर, 2025 तक बोली लगाई जा सकेगी. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 2061 रुपये से 2165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

AMC का लक्ष्य इस आईपीओ के जरिए 10,602.65 करोड़ जुटाने का है, जो पूरी तरह से ऑफर-फॉर-सेल (OFS) है. यानी कि जुटाई गई रकम कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगी, बल्कि इसके बजाय सीधे प्रमोटरों की जेब में जाएगी, जो आईपीओ के जरिए अपने हिस्से का शेयर बेचेंगे. इस बीच, आईपीओ के खुलने से पहले कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 150 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं. इसका मतलब यह हुआ है कि आईपीओ का GMP आज 150 रुपये है, जो लिस्टिंग पर 7 परसेंट मुनाफे का संकेत दे रहे हैं.

साल का चौथा सबसे बड़ा IPO

ICICI Prudential AMC का आईपीओ साल 2025 का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ है. इससे पहले टाटा कैपिटल 15,511.87 करोड़ रुपये, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 12,500 करोड़ और LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 11,607.01 करोड़ रुपये का आईपीओ ला चुके हैं. यह ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड और ICICI सिक्योरिटीज के अलावा शेयर बाजार में कदम रखने वाली ICICI ग्रुप की पांचवीं लिस्टेड यूनिट बन जाएगी.

आईपीओ से पहले UK की प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स ने कंपनी में 4.5 परसेंट की अपनी हिस्सेदारी बेच दी. यह सौदा 2,165 प्रति शेयर पर 4,815 करोड़ रुपये में हुआ. बता दें कि ICICI प्रूडेंशियल AMC, ICICI Bank और प्रूडेंशियल पीएलसी का जॉइंट वेंचर है, जिसके निवेशकों में ल्यूनेट कैपिटल, राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, प्रशांत जैन का 3पी इंडिया इक्विटी फंड, व्हाइटओक, DSP इंडिया फंड, HCL कैपिटल, मनीष चोखानी, मधुसूदन केला और अन्य शामिल हैं. 

एंकर निवेशकों से जुटाए 3022 करोड़ 

आईपीओ के खुलने से एक दिन पहले ICICI Prudential Asset Management Company (AMC) ने 148 एंकर निवेशकों से 3,022 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें सॉवरेन वेल्थ फंड, ग्लोबल एसेट मैनेजर्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड की भागीदारी देखी गई. इस दौरान, कंपनी ने एंकर निवेशकों को आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 2,165 प्रति शेयर पर 13,953,810 इक्विटी शेयर अलॉट किए. 

आईपीओ के लिए शेयर अलॉटमेंट 17 दिसंबर को फाइनल होगा और शेयरों की लिस्टिंग 19 दिसंबर को BSE, NSE पर होगी. IPO में 50 परसेंट हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 35 परसेंट हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और 15 परसेंट हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है. रिटेल निवेशकों को आईपीओ में मिनिमम एक लॉट में 6 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी, जिसके लिए अपर प्राइस बैंड पर कम से कम 12,990 रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी.

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 12 Dec 2025 10:22 AM (IST)
