कमाल का है यह मल्टीबैगर स्टॉक, 400 परसेंट तक का दे चुका है रिटर्न; सोमवार होगी अहम बैठक

Multibagger Stock: कृषिवाल फूड्स (Krishival Foods) के शेयर सोमवार, 20 अक्टूबर को फोकस में रहेंगे. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायेक्टर्स की 27 अक्टूबर को मीटिंग होगी, जिसमें राइट्स इश्यू के जरिए फंड जुटाने की मंजूरी पर विचार किया जाएगा.

शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कृषिवाल फूड्स ने बताया, "हम आपको सूचित करते हैं कि कृषिवाल फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 27 अक्टूबर, 2025 को होने वाली है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, राइट्स इश्यू के जरिए कंपनी के वारंट या अन्य प्रतिभूतियों के जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और मंजूरी दी जाएगी."

क्या होता है राइट़्स इश्यू?

राइट्स इश्यू के जरिए कंपनियां अपने मौजूदा निवेशकों को Discount पर नए शेयर खरीदने का मौका देती हैं. यह फंड जुटाने का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल कंपनियां अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने, कर्ज चुकाने या अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में करती है. राइट्स इश्यू के जरिए शेयरहोल्डर्स अधिक शेयर खरीदकर कंपनी में अपना आनुपातिक स्वामित्व बनाए रख सकते हैं.

कम कीमत पर अधिक शेयर खरीदकर निवेशक कंपनी में चाहे तो अपनी हिस्सेदार बढ़ा सकते हैं. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को कृषिवाल फूड्स बीएसई पर 479.95 के मुकाबले 1.05 परसेंट चढ़कर 485 पर बंद हुए. कंपनी की बोर्ड मीटिंग का ऐलान बाजार खुलने के बाद की गई.

मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को किया मालामाल

फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर इस कंपनी के शेयरों ने पिछले पांच सालों में निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है. अप्रैल 2022 में शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से इसमें लगभग 400 परसेंट तक का उछाल आया है, जिससे यह एक मल्टीबैगर स्टॉक बन गया है. पिछले एक साल में कृषिवाल फूड्स के शेयर बीएसई पर 68.80 परसेंट तक चढ़े हैं.

इस साल अब तक कंपनी के शेयर की कीमत लगभग 95 परसेंट तक बढ़ी है. बीते एक महीने में कृषिवाल फूड्स के शेयर की कीमत बीएसई पर 5 परसेंट तक चढ़ी है, जबकि बीते पांच कारोबारी सत्रों में शेयर में 3.06 परसेंट तक का उछाल आया है. कृषिवाल फूड्स के शेयर 8 अक्टूबर 2025 को 497 रुपये के अपने 52-हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंचे, जबकि 11 अगस्त 2025 को 355 के 52-हफ्ते के लो लेवल पर पहुंचे.

