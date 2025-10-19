हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसधनतेरस पर लोगों ने महंगाई को दिखाया ठेंगा, 1 लाख करोड़ के खरीद डाले सामान; सोने-चांदी पर 60000 करोड़ खर्च

धनतेरस पर लोगों ने महंगाई को दिखाया ठेंगा, 1 लाख करोड़ के खरीद डाले सामान; सोने-चांदी पर 60000 करोड़ खर्च

Dhanteras 2025: लोगों ने इस साल धनतेरस के मौके पर 1 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की. अकेले सोने और चांदी का कारोबार 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का रहा. CAIT ने इसका खुलासा किया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 19 Oct 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanteras 2025: धनतेरस के मौके पर इस साल लोगों ने हर बार की तरह जमकर खरीदारी की. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, इस धनतेरस पर देशभर में लोगों ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की. अकेले सोने और चांदी की 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हुई. धनतेरस का त्योहार भारतीयों के लिए बहुत खास है और इस दिन खरीदारी को शुभ माना जाता है.

आमतौर पर धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दीये और अन्य पूजा सामग्री खरीदते हैं. CAIT के सेक्रेट्री जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "धनतेरस पर देशभर में सोने, चांदी और अन्य शुभ वस्तुओं सहित कुल कारोबार 1 लाख करोड़ रुपये को पार करने का अनुमान है." धनतेरस पर खरीदारी को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है  इसलिए लोग अपनी बजट के हिसाब से चीजों की खरीदारी करते हैं. कई खरीदार मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खरीदते हैं. 

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए CAIT ने कहा, "पिछले दो दिनों में सर्राफा बाजार में गजब की भीड़ देखी गई. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, अकेले सोने और चांदी का कारोबार 60,000 करोड़ रुपये से अधिक का रहा, जबकि दिल्ली के सर्राफा बाजारों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री दर्ज की गई, जो पिछले साल के मुकाबले 25 गुना ज्यादा है. 

सोने-चांदी में निवेश जारी

देश में सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. सोना पिछले साल के लगभग 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से बढ़कर इस साल 1,30,000 रुपये से ज्यादा हो चुका है, जो लगभग 60 परसेंट की बढ़त को दर्शाता है. इसी दौरान, चांदी की कीमत भी 2024 में 98,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो गई है, जो 55 परसेंट ज्यादा है. बावजूद इसके लोग इनकी खरीदारी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं.

दूसरी कैटेगरीज में भी जमकर खरीदारी

CAIT ने कहा कि सोने-चांदी के अलावा दूसरी कैटेगरीज में भी बिक्री अच्छी रही,जिनमें किचनवेयर पर 15,000 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 10,000 करोड़ रुपये, डेकोरेटिव आइटम्स, दीये और पूजा सामग्री पर 3,000 करोड़ रुपये और सूखे मेवे, मिठाइयां, फल, कपड़ा, वाहन और अन्य चीजों पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए. 

CAIT ने बताया, इस साल इतने बड़े पैमाने पर हुई खरीदारी का श्रेय GST में सुधार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को जाता है. इससे लोकल लेवल पर तैयार किए गए उत्पादों को बढ़ावा मिला, जिससे छोटे कारोबारियों व कारीगरों को लाभ हुआ. CAIT ने यह भी बताया कि इस दिन लोगों ने पारंपरिक बाजारों के साथ ऑनलाइन मोड पर भी खूब शॉपिंग की.

 

ये भी पढ़ें: 

बिकने जा रहा प्राइवेट सेक्टर का यह बैंक, 26850 करोड़ में दुबई के लेंडर से डील हुई पक्की

Published at : 19 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Tags :
CAIT Gold Silver Rate Dhanteras Shopping Dhanteras 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
कांग्रेस नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी की सगाई विवादों में, गंभीर आरोपों के बाद पद से हटाए गए
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल
इंडिया
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
महागठबंधन से 'OUT' हुई JMM, हेमंत सोरेन की वॉर्निंग का जिक्र कर बीजेपी ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
शिक्षा
कहां से की है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पढ़ाई-लिखाई? जानें उनकी सैलरी और नेटवर्थ
कहां से की है शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पढ़ाई-लिखाई? जानें उनकी सैलरी और नेटवर्थ
ट्रेंडिंग
अजीब पागल है ये... साड़ी में आग लगाकर बनाने लगी रील, वीडियो देख भड़के यूजर्स
अजीब पागल है ये... साड़ी में आग लगाकर बनाने लगी रील, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Richest Village of India: यह है भारत का सबसे रईस गांव, राजाओं की तरह जीते हैं लोग
यह है भारत का सबसे रईस गांव, राजाओं की तरह जीते हैं लोग
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget